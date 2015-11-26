"На море лучше не ехать": МЧС выступило с официальным обращением по циклону в Приморье

По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более

"Не едьте на море": МЧС выступила с официальным обращением по поводу шторма в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

МЧС советует жителям Приморского края не выезжать к морскому побережью и воздержаться от туристических маршрутов в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением на юг Приморья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа. Смс-сообщения с подобным содержанием приходят на мобильные телефоны жителей края. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне Примгидромет объявил о штормовом предупреждении из-за тропического шторма "Франциско", который движется на территорию Приморья.

По информации метеорологов, утром и днем 8 августа, а также ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине края — очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах прогремит гроза, на побережье будет дуть ветер 18-23 м/с.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 0,8-1,5 метров, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3-х метров с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Тем временем, на мобильные телефоны жителей региона приходят смс-сообщения от МЧС, где людям на период прохождения ненастья советуют воздержаться от поездок к морскому побережью.