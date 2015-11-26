"На море лучше не ехать": МЧС выступило с официальным обращением по циклону в Приморье

По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более
Общество 11:05
"Не едьте на море": МЧС выступила с официальным обращением по поводу шторма в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

МЧС советует жителям Приморского края не выезжать к морскому побережью и воздержаться от туристических маршрутов в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением на юг Приморья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа. Смс-сообщения с подобным содержанием приходят на мобильные телефоны жителей края. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне Примгидромет объявил о штормовом предупреждении из-за тропического шторма "Франциско", который движется на территорию Приморья.

По информации метеорологов, утром и днем 8 августа, а также ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине края — очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах прогремит гроза, на побережье будет дуть ветер 18-23 м/с.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 0,8-1,5 метров, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3-х метров с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Тем временем, на мобильные телефоны жителей региона приходят смс-сообщения от МЧС, где людям на период прохождения ненастья советуют воздержаться от поездок к морскому побережью.

На мобильные телефоны жителей региона приходят смс-сообщения от МЧС

На мобильные телефоны жителей региона приходят смс-сообщения от МЧС. Фото: скрин

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В районах Приморья началось: люди бегут с пляжей от тайфуна DANAS (фото, обновляется)

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тропического шторма FRANCISCO

Написать автору
шторм циклон МЧС

Огромный шторм зарождается на планете Нептун

26 марта, 21:30

Известно место, где в море лежат несметные сокровища

6 марта, 23:40

Опасные природные явления все чаще угрожают россиянам

21 февраля, 20:05
Жители Приморья могут быстро и бесплатно проверить свою кредитную историю
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia