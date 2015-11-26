Мосгорсуд отменил арест счетов группы компаний "Востокцемент"

Дело направлено на повторное рассмотрение
Бизнес 18:37
Мосгорсуд отменил арест счетов группы компаний "Востокцемент". Фото: ИА PrimaMedia

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы об аресте счетов группы компаний "Востокцемент". Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает ИА PrimaMedia.

На заседании Мосгорсуда 5 августа была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы, который постановил наложить арест на банковские счета компаний группы "Востокцемент". В судебном порядке решение отменено, дело направлено на повторное рассмотрение в Басманный суд. Дата нового рассмотрения будет назначена позднее.

Напомним, 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы вынес приговор по резонансному делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который получил 15 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура наложила арест на расчетные счета предприятий Пушкаревых 31 мая 2019 года через Басманный районный суд Москвы . Это АО "Спасскцемент", АО "Теплоозерский цементный завод", АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", ООО "ДВ-Цемент". А также ООО "Востокцемент" и АО ПО "Якутцемент".

Позднее часть счетов была разблокирована для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента".

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