Медиа проигнорировали довыборы в Думу столицы Дальнего Востока

Для кандидатов не нашлось ни одной агитационной площадки в СМИ
#Выборы2019
Политика 18:48
Выборы. Фото: ИА PrimaMedia
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Довыборы в Думу Владивостока по округу №9 пройдут без агитации в местных СМИ. Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия сделала по этому поводу обращение к зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города по одномандатному округу № 9, а также к руководителям медиаструктур, сообщает ИА PrimaMedia.

Горизбирком обратил внимание кандидатов на то, что они не смогут вести агитацию в СМИ. Потому что ни одно местное СМИ не предоставило свою площадку для агитации.

"… в связи с тем, что организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не уведомили в установленные сроки ВГМИК о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, указанные организации не вправе предоставлять услуги для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Думы города Владивостока, назначенных на 08.09.2019", — говорится в сообщении.

По мнению политолога Сергея Гребенюка, отсутствие внимания к предвыборной агитации на этих выборах со стороны СМИ обусловлено уровнем самой кампании.

"Интереса к этим выборам нет не только у СМИ. Они, по сути, своим безразличием транслируют отношение избирателей. Как правило, муниципальные выборы на сегодняшний день не вызывают интереса у населения в силу различных факторов – отсутствия реальной конкуренции, ярких фигур, какой-либо повестки со стороны Думы Владивостока и доверия. Явка во Владивостоке на местных кампаниях традиционно низкая. Что уж говорить о выборах только по одному округу. Ведь надо четко зафиксировать, что мы говорим не о полноценной кампании в масштабе города, а о довыборах по одному из округов, что делает ресурс СМИ не особо эффективным в силу его расфокусированности. Поэтому кандидатам и остается только уповать на альтернативные каналы коммуникации с избирателем, которые позволят действовать более точечно и таргетировано", — полагает эксперт.

Вся надежда у кандидатов остается на другие методы информационной работы – через выпуски листовок, уличную расклейку в определенных муниципалитетом местах (13 подпорных стенок), наружную рекламу, а также личные встречи с потенциальными избирателями и иные способы ведения агитации. Инструментарий для этого достаточно разнообразен.

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