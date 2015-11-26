Роспотребнадзор проверит, чем дышат пассажиры набитого автобуса до Шаморы

По мнению горожан, в 28-ом автобусе на жаре и в давке "сдохнуть можно"

Автобус №28 ходит только раз в час, и ехать в нем - сплошное испытание. Фото: Оксана Киселева, ИА PrimaMedia

Жаркая погода способствует тому, что жители Владивостока стараются не только в выходной, но и в будни выбираться на море. Тем, у кого нет личного автотранспорта, приходится ехать на общественном. Как и в случае с электричками, возникают претензии, сообщает ИА PrimaMedia.

Вслед за пассажирами электричек, начали возмущаться и горожане в автобусах Владивостока, недовольные теснотой, духотой. Особенно жалобы актуальны на 28 маршруте Семёновская площадь – бухта Емар, так как только на этом автобусе можно уехать из центра Владивостока до популярного пляжа Шамора (бухта Лазурная).

"А вы ехали в 28 автобусе на Шамору в солнечный день? Там просто сдохнуть можно, при том, что стоишь в пробке", "Кондиционеры? Какие кондиционеры в старых "корейцах"?!", "Господи, и так все сидячие места заняты, стоишь вечно от Некрасовской до Шаморы, так ещё и бабки лезут – откуда они только берутся?" — обсуждают горожане в социальных сетях.

Судя по отзывам, еще сложнее приходится тем, кто работает в городе, а домой возвращается именно на 28 автобусе – в одной давке со спешащими на пляж. При этом последний автобус отправляется с Семёновской по будням в 18:50, по выходным – в 17:20, а интервал движения – больше часа.