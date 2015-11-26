Перевозчик прокомментировал жалобы на давку и духоту в электричках Приморья

"Это жуть! А если до Уссурийска стоять?" - возмущаются жители Владивостока
Общество 13:15
Приморцы возмущены условиями в пригородных электричках. Фото: dpskontrol_125rus

Во Владивостоке вновь обсуждается проблема с загруженностью пригородных электричек. Жители возмущены переполненностью и состоянием поездов, в которых нет кондиционеров, но очень много китайских туристов. В компании, занимающейся пригородными перевозками, пояснили, что количество вагонов напрямую зависит от финансирования администрацией края, сообщает ИА PrimaMedia.

Каждый год летом в приморской столице обостряется вопрос с пригородными сообщениями. Количество пассажиров растет пропорционально температуре и увеличивается, когда во Владивостоке припекает солнце — горожане выбираются на дачи или море. В этом году загруженности поездов также поспособствовали китайские туристы, которые, по словам приморцев, "катаются по Транссибу".

В акционерном обществе "Экспресс Приморья", которое занимается пригородными железнодорожными перевозками, пояснили, что "РЖД" по законодательству не может само заниматься организацией таких перевозок — это является компетенцией регионов, которые в свою очередь заказывают объемы перевозок у пригородных компаний. Здесь этим занимается "Экспресс Приморья", которую совместно создали РЖД и администрация Приморского края. Пригородная компания берет у РЖД электропоезда в аренду.

— Администрация Приморского края заказывает объем перевозок. Исходя из заказа на год, который формируется исходя из многих факторов— статистика пассажиропотока, возможности краевого бюджета, наличие подвижного состава и прочее, прочее — составляется расписание движения электричек. К сожалению, финансирования не хватает на тот объем, который требует население. Убыточность, то есть выпадающие доходы, нам компенсирует администрация региона. Мы тоже переживаем за пассажиров и понимаем проблему, не отрицаем ее. Знаем о проблемах с кондиционерами, переполненностью на некоторых рейсах, но цена одного самого дешевого современного электропоезда с кондиционерами и прочими нормальными и требуемыми временем условиями, из четырех вагонов, начинается от 200 млн рублей. И чем больше вагонов — тем дороже состав. Необходимо либо увеличивать финансирование, с учетом инвестиций в покупку подвижного состава, либо помощь со стороны федерального центра региону, либо, как вариант, пересматривать отдельные нормы в законах, которые позволят и региональным бюджетам дышать свободнее, — рассказал пресс-секретарь "Экспресс Приморья" Максим Каленник.

Он также пояснил, что пригородными сообщениями в России занимаются 26 компаний, и все испытают одинаковые трудности — разве что в Москве ситуация намного лучше.

— Жалоб много, но эта проблема круговоротная, мы не можем снять вагоны с одного маршрута и поставить на другой — есть технические вещи, есть технологические, есть особо емкие маршруты по пассажирам, есть менее емкие. К тому же надо помнить, что электрички бегают в обе стороны. И когда в одну сторону идет 6-8 вагонный состав — а такие тоже есть — то в обратную сторону, во Владивосток, он не может отсоединить лишние вагоны, они понадобятся на другом рейсе: электрички курсируют по обороту, максимально учитывая пассажиропоток. Добавлять вагоны без согласования с краем чревато большими убытками, с которыми перевозчик, как исполнитель, вряд ли расплатится с владельцем подвижного состава. Электропоезда — это не автобусы или маршрутки, а дорогой и сложный транспорт. Мы бы рады улучшить ситуацию, но пока ситуация такая. Более того, парк приморских электричек хоть и пополнился в прошлом году тремя новыми, но они тоже пришли 4-х вагонными. А старые электрички списываются как полностью, так и отдельными секциями. Программу обновления надо продолжать, такие планы есть, но это финансы, а других составов уже и взять-то негде в Приморье. Пассажиры ведь не догадываются, насколько реально обходится их проезд. Даже в советские времена, когда, кстати, было максимум 65 рейсов в день по краю, большую часть реального тарифа за пассажиров платило государство — СССР, но той страны уже нет, — добавил представитель компании-перевозчика.

По поводу китайских туристов Каленник пояснил, что турфирмы не стремятся заказывать отдельный жд/рейс для перевозки иностранных гостей, как делают во время круизов, а просто взять и не пустить толпу иностранцев в вагон невозможно, таких оснований у перевозчика нет.

Напомним, что с 3 августа компания "Экспресс Приморья" в связи с резким ростом пассажиропотока к "пляжным" остановкам владивостокского пригорода, запустила дополнительную электричку. Состав будет курсировать ежедневно по маршруту "Владивосток— Угольная" и "Угольная— Владивосток" до конца месяца. Кроме того, сейчас вместе с администрацией края прорабатываются варианты, чтобы увеличить количество рейсов электропоездов в аэропорт до 6-7 в день.

Сейчас с жд/вокзала Владивостока в аэропорт электрички прибывают 5 раз в день

Сейчас с жд/вокзала Владивостока в аэропорт электрички прибывают 5 раз в день. Фото: Оксана Киселева, ИА PrimaMedia

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