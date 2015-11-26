Ответчик возражал против заявленной суммы, но защита истца сослалась на заявление мэрии о готовности возместить ущерб

Первые жертвы падения подпорной стены на Ладыгина отсудили у мэрии Владивостока 440 тысяч. Фото: ИА PrimaMedia

Ленинский суд Владивостока удовлетворил гражданский иск жительницы приморской столицы в отношении мэрии города о возмещении ущерба, нанесенного ее имуществу во время обрушения подпорной стены на улице Ладыгина в ночь на 28 марта. Истцу удалось отсудить у управления дорог и благоустройства администрации Владивостока 440 тысяч рублей, сообщил корр. ИА PrimaMedia из здания суда.

Решение в пользу заявительницы вынесла судья Марина Пономарева, сумма решения сложилась из "рыночной стоимости автомобиля MMC Delica за вычетом годного остатка".

Примечательно, что в ходе заседания ответчик — представитель мэрии — возражала против иска, заявляя суду, что фактически не является ответчиком. По словам юриста Алексея Соколова, представляющего в суде интересы истца, в подобных делах это типичная практика, когда ответчик пытается привлечь к процессу сторонние организации.

Однако представитель истца в ответ на возражения мэрии привел в качестве аргумента пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте городской администрации, в котором городские власти заявляют, что возместят ущерб пострадавшим при обрушении. Таким образом возражения ответчика судом не были приняты во внимание.

Адвокат Алексей Соколов также отметил, что истец изначально рассчитывал на меньшую сумму, однако исход дела превзошел его ожидания.

Напомним, обрушение подпорной стены произошло во Владивостоке в районе улицы Ладыгина, 11 в конце мая. Причиной инцидента стал ночной ливневый дождь, который подмыл и без того ветхую и накренившуюся подпорную стену. Бетонные плиты погребли под собой три автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Красный Nissan X-trail и белый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport превратились в "лепешку", у Mitsubishi Delica смята вся передняя часть машины и лопнули колеса. Меньше всех пострадал Toyota Vitz — у него поврежден задний бампер и правая сторона кузова.

Приблизительная суммарная стоимость нанесенного стеной ущерба приблизилась к 2,5 млн рублей.