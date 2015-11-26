Подпорная стена на Ладыгина погребла под собой около 2,4 млн рублей

Стоимость уничтоженных автомобилей владельцы смогут возместить через суд

Рухнувшая подпорная стена на Ладыгина. Фото: ИА PrimaMedia

Рухнувшая подпорная стена в районе дома на Ладыгина, 11, во Владивостоке нанесла серьезный материальный ущерб владельцам четырех автомобилей. Троим водителям придется покупать новые автомобили. Суммарная стоимость нанесенного стеной ущерба приближается к 2,5 млн рублей. По словам юриста, возместить ее возможно через суд, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным доски объявлений на портале Drom.ru, стоимость самого поврежденного автомобиля — красного Nissan X-Trail первого поколения (2001-2003 года выпуска) — колеблется в районе 390-430 тысяч рублей. Его ровесница Mitsubishi Delica обойдется в 590-650 тысяч рублей. Самой дорогой жертвой стены стал Mitsubishi Pajero Sport второго поколения (2008-2013 года выпуска). Его цена на "Дроме" — от 1,2 до 1,6 млн рублей.

"Счастливому" владельцу Toyota Vitz предстоит кузовной ремонт — бампер, фара, крыло, правая передняя и задняя двери.

О том, как следует действовать владельцам автомобилей в такой ситуации, рассказал руководитель Центра юридических услуг "Право ДВ" Дмитрий Качан.

"Владельцы автомобилей, на которые рухнула стена, смогут получить компенсацию. Если подпорная стена находится в муниципальной собственности, то и возмещать ущерб придется мэрии. Если стена не муниципальная, то отвечать будет тот, в чьей собственности находится стена. Порядок действий будет тот же. По такой категории дел, возможно взыскать компенсацию без учета износа, то есть если условный бампер стоит 12 тысяч рублей, то и взыщут за бампер 12 тысяч. А если истец обозначит конкретно сумму, то можно взыскать ту сумму, которая будет указана в экспертизе.

Обычно проблем со взысканием ущерба в таких случаях нет, но есть алгоритм действий, который необходимо сделать сейчас владельцам поврежденных авто. Во-первых, нужно вызвать сотрудников ГИБДД, для того, что бы они зафиксировали факт происшествия. Затем нужно найти независимую оценочную компанию, для того чтобы они составили акт оценки и дали свое экспертное заключение. После того, как вы узнали сумму ущерба, на основании экспертизы, надо направить претензию в администрацию города, с предложением возместить данный ущерб. Если в положенный срок администрация не возмещает ущерб, надо формировать исковое заявление и отправляться в суд.

Будет не лишним сделать фотографии, для доказательства в суде и перед проведением экспертизы, уведомить администрацию о проведении экспертизы (не позднее чем за 3 рабочих дня, телефонограммой). Но это уже частности, которыми обычно занимается автоюрист", — сообщил Дмитрий.

Он отметил, что обычно по таким делам сторона ответчика пытается всевозможными способами снизить сумму выплат или вовсе уйти от них, поэтому такие разбирательства могут затянуться на 3-4 месяца.