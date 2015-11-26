Мэрия Владивостока возместит ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина

Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы (ФОТО)
#обрушительныйциклон
Общество 10:59
Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Предыстория: 
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 13-ти населенных пунктах Приморья

Городские власти возместят ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина во Владивостоке. Сейчас на месте происшествия работает спецтехника. Задача специалистов — убрать с дороги бетонные плиты. Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, как можно оперативно очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение в оперативном порядке обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте.

1 / 5

Олег Гуменюк также лично пообщался с владельцами поврежденных автомобилей. Граждане получили все необходимые разъяснения того, как обратиться за возмещением ущерба в администрацию города.

"Владельцам авто даны все контакты правового управления мэрии, объяснен порядок обращения", — сообщил представитель администрации Владивостока Владимир Черепков.

Сильно повреждены четыре автомобиля, еще у нескольких – различные повреждения. Никто из людей во время обрушения не пострадал.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Табличка "Не парковаться" не спасла автолюбителей Владивостока от рухнувшей стены (ФОТО)

Огромная подпорная стена рухнула на ряды автомобилей во Владивостоке (ФОТО, ВИДЕО)

Еще одна подпорная стена рухнула во Владивостоке (ФОТО)

обрушение

Энергетики восстанавливают электроснабжение в 13-ти населенных пунктах Приморья

10:57

Еще одна подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке (ФОТО)

10:47
ДВФУ и "Билайн" заключили соглашение о сотрудничестве
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia