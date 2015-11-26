Мэрия Владивостока возместит ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина

Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы (ФОТО)

Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Городские власти возместят ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина во Владивостоке. Сейчас на месте происшествия работает спецтехника. Задача специалистов — убрать с дороги бетонные плиты. Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, как можно оперативно очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение в оперативном порядке обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте.

Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 5

Олег Гуменюк также лично пообщался с владельцами поврежденных автомобилей. Граждане получили все необходимые разъяснения того, как обратиться за возмещением ущерба в администрацию города.

"Владельцам авто даны все контакты правового управления мэрии, объяснен порядок обращения", — сообщил представитель администрации Владивостока Владимир Черепков.

Сильно повреждены четыре автомобиля, еще у нескольких – различные повреждения. Никто из людей во время обрушения не пострадал.