Электробусы в спецкомплектации поставит во Владивосток компания олигарха Дерипаски

Новую для столицы Приморья технику оснастят с учетом особых климатических условий
Общество 07:14
Электробусы в спецкомплектации поставит во Владивосток компания олигарха Дерипаски. Фото: ИА PrimaMedia

"Группа ГАЗ" (входит в "Базовый элемент" Олега Дерипаски) поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу холдинга.

По заказу администрации Владивостока электробусы ГАЗ будут изготовлены в спецкомплектации. С учетом сложных климатических условий машины оснащаются обогревом зеркал и системами климат-контроля. Также электробусы будут оснащены датчиками давления в шинах, USB-зарядками, системой подсчета пассажиров и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

Электробусы "ГАЗ" рассчитаны на перевозку 85 пассажиров, имеют 30 посадочных мест и специально оборудованную накопительную площадку для маломобильных пассажиров. В каждом электробусе установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт и литий-титанатные батареи. Силовая установка автобуса соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу, кроме того, в транспорте работают системы книлинга (наклон автобуса в сторону остановки), видеонаблюдения и пожаротушения.

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