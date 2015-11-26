Оксана Соловьёва: волна открытия кванториумов скоро дойдет до Владивостока

Директор городского Дворца детского творчества во Владивостоке рассказала об изменениях в связи с подготовкой к открытию Кванториума

Директор учреждения Оксана Соловьёва. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Осенью 2019 года на Океанском проспекте, 43 во Владивостоке откроется детский технопарк Кванториум — 90-й в России. По каким инженерным программам будут заниматься юные приморцы, и сможет ли Дворец детского творчества принять всех желающих – в интервью ИА PrimaMedia рассказала директор учреждения Оксана Соловьёва.

— Оксана Викторовна, уже август – летние каникулы скоро закончатся. Как обстоит дело с ремонтом Дворца? Что уже изменилось, и какой объем работ остался?

— Ремонт во Дворце детского творчества начался в июне 2019 года. Связан он созданием первого в Приморском крае детского технопарка "Кванториум", который будет открыт во Владивостоке в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Ремонт, к сожалению, идет не во всех помещениях Дворца. Мы отремонтируем центральный корпус целиком и один этаж смежного корпуса, именно в этих помещениях будут располагаться современные лаборатории – кванты, в которых школьники Владивостока смогут заниматься инженерным, техническим и научным творчеством.

Бывший Дворец пионеров, а сейчас – Владивостокский городской Дворец детского творчества существует с 1980 года. С тех пор капитального ремонта не было ни в одном из помещений – только косметический и текущий. Такой масштабный капитальный ремонт – первый в истории Дворца. С июня ведутся демонтажные и подготовительные работы, вывозится строительный мусор и огромное количество ненужных вещей, скопившихся за эти годы в помещениях.

Дворец детского творчества. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 4

Рабочие уже демонтировали пол, облицовку потолков, стен, колонн и лестничных маршей. В помещениях "Кванториума" установили пластиковые окна взамен старых деревянных. В настоящий момент специалисты меняют электропроводку, занимаются установкой систем вентиляции и кондиционирования, активно идет работа по замене зенитного фонаря – стеклянного купола, который есть у нас практически в каждом корпусе. Фасад корпуса полностью подготовлен к покраске, в некоторых местах строители уже приступили к покраске.

— Горожане с трудом смирились с тем, что ради безопасности детей строители закопали мозаичный фонтан-бассейн у здания Дворца. А какова судьба другого бассейна и медного парусника на цепи в самом здании? Удалось их сохранить?

— Бассейн с корабликом мы сохранили! Чаша бассейна надежно упакована под строительными лесами и специальным тентом. Кораблик готовится к реставрации, мы нашли мастера, который вернет символу Дворца "второе дыхание". Его отмоют, обработают специальными составами, починят хрупкие мачты и реи, заново покрасят, а когда строители закончат ремонт, он вернется на прежнее место.



Мозаичный бассейн с медным парусником. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

— Сколько детей на сегодняшний день записались для занятий в Кванториуме? И сможет ли такой технопарк принять всех желающих?

— Во Владивостоке огромное количество детей, желающих заниматься инженерным, техническим, естественно-научным творчеством в детском технопарке, на сегодняшний день мы приняли более 1000 детей. Несмотря на такой активный интерес со стороны детей и родителей, педагоги-кванторианцы еще ведут прием в некоторые кванты. Некоторые ребята пока попали в резерв, но мы уверены, всем желающим совершить великие открытия найдется место и в "Кванториуме", и в других объединениях Дворца детского творчества.

Основная учебная программа детского технопарка рассчитана на три месяца, мы планируем принимать порядка 800 человек каждые три месяца. Ребенок, освоивший базовую учебную программу, может остаться в выбранном изначально квантуме и заниматься по углубленной программе, либо он может выбрать другой квантум.

— Для тех, кто еще не в теме, давайте поясним коротко – что такое Кванториум, и почему понадобилось переименовать знакомый горожанам Дворец творчества? По каким программам, и в каких кружках теперь будут заниматься здесь юные жители Владивостока?

— Детский технопарк "Кванториум" создается не взамен Дворца детского творчества, а на базе Дворца, он будет являться структурным подразделением Дворца детского творчества, которое будет представлять техническое и естественно-научное направление работы Дворца наряду с художественно-эстетическим, туристско-краеведческим, военно-патриотическим, декоративно-прикладным и социально-педагогическим. Дворец не будут переименовывать, он останется со своим нынешним названием — Владивостокский городской Дворец детского творчества.

Детский технопарк "Кванториум" — это новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, это современные лаборатории – квантумы, где создается среда для развития технических способностей детей, для формирования изобретательского мышления, где дети в проектной команде под руководством опытного наставника-педагога могут разработать "конечный продукт" для реального сектора экономики нашего региона — например, асфальт, который не будет покрываться ледяной коркой зимой, от чего мы во Владивостоке очень страдаем.

В каждом российском "Кванториуме" есть свой набор квантумов – направлений. У нас их будет семь. "Биоквантум", в котором ребята могут работать с различными видами микроскопов и микропрепаратами, выращивать клетки и ткани организмов на питательных средах, создавать искусственные экосистемы и исследовать влияние различных факторов среды на их развитие. В "Биоквантуме" могут заниматься ребята с 10 лет.

В "Энерджиквантуме" ребятам предлагают изучить основные направления энергетики и на их основе создавать современные транспортные средства. Заниматься в этом кватуме можно с 14 лет. В "Хайтеке" можно заниматься 3D-печатью, электроникой, лазерной резкой, металло— и деревообработкой. В "Промдизайнквантуме" ребята от 12 лет и старше могут научиться создавать эскизы, макеты современной техники, будут заниматься конструированием и прототипированием, инженерной графикой 2D и 3D моделированием, дизайном интерфейсов и производственных установок.

В квантуме виртуальной и дополненной реальности "VR/AR-квантум" можно создать собственный виртуальный мир, поработать с оборудованием из футурологических фильмов, научиться создавать прототипы VR-шлемов. В "IT-квантуме" (возраст 12+) ребят ждет изучение интеллектуальных систем и технологий информационной безопасности, информационных систем, сетей и программного обеспечения. В "Промробоквантуме" (возраст 12+) — обучающиеся смогут разобраться с беспроводной связью, средствами программирования, технологими в области электроники и мехатроники, устройствами автоматизированного поиска и обработки информации. "Автоквантум" и " Аэроквантум" мы откроем не в октябре, а немного позже.

Помимо того, что ребята будут заниматься каждый в своем кватуме, они должны еще обязательно заниматься шахматами, английским и математикой. Подготовка к открытию детского технопарка включает не только капитальный ремонт, но поставку и установку современного оборудования, комплектование штата педагогов, обучение педагогов, написание учебных программ и многое другое.

Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во дворце идет полным ходом подготовка кванториума. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 4

— Можно чуть подробнее про подготовку педагогов?

— Во всех "Кванториумах", созданных в России, к педагогам и наставникам предъявляются очень высокие требования. Мы очень гордимся нашими педагогами: среди них есть специалисты, которые пришли работать именно в "Кванториум", а есть педагоги, которые и раньше работали во Дворце, это педагоги отдела туризма и краеведения, работавшие по программам биологической и экологической направленности, это преподаватель по шахматам. Все педагоги-кванторианцы прошли обучение (курсы повышения квалификации). Первый этап обучения наши педагоги проходили в городе Липецк в действующем кванториуме, а второй – в разных городах России, где также уже работают кванториумы: в Тольятти, Казани, Калининграде, в Нижнем Новгороде, Москве. Такая возможность у педагогов системы дополнительного образования во Владивостоке появилась впервые за много лет, начиная с 90-х годов.

— Притом, что руководство страны сейчас заинтересовано в появлении нового поколения инженеров-конструкторов и вообще людей с техническими навыками, есть ведь и дети – прирожденные гуманитарии, которые хотят учиться, например, иностранным языкам и актерскому мастерству. Найдется ли им теперь место в вашем учреждении?

— Повторюсь, что во Дворце детского творчества найдется место любому ребенку, если у него есть желание расти, развиваться, достигать, мечтать, творить! Все те программы, которые у нас были в прошлом году – а это 178 образовательных программ по шести направлениям – остаются в том же объеме. Занятия музыкой, хореографией, вокальным и хоровым мастерством, декоративно-прикладным творчеством, а также туристско-краеведческое, экологическое и военно-патриотическое направление, — все это остается во Дворце.

20 августа 2019 года с 10.00 в холле Театрального корпуса начнется набор ребят на новый учебный год. Мы ждем всех желающих. Во Дворце до 1 сентября будут лежать тетради для записи, а наши педагоги проконсультируют и ребят, и взрослых по всем направлениям и объединениям, которые есть во Дворце.



Дворец детского творчества. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

— Какое новое, уникальное для Владивостока оборудование, привезли в связи с готовящимся открытием технопарка? Или, может быть, скоро привезете?

— Действительно, речь идет об уникальном для города, высокоточном, очень современном оборудовании. Возможно, в ДВФУ на острове Русском есть что-то подобное, но для школьников Владивостока оно будет доступно только в "Кванториуме". Это и 3D-принтеры, и станки механо— и термообработки, и операционные микроскопы для нейрохирургии с апохроматической конструкцией, а также уникальное программное обеспечение для проведения экспериментов и демонстрации опытов.

Уже есть первые ласточки, первые кванторианцы-школьники, которые вместе со своими наставниками еще до официального открытия успели хорошо поработать. Это ребята, которые ранее занимались во Дворце в учебном молодежном научном обществе "Умно", они приняли участие в Международном конкурсе детских инженерных команд, это первый конкурс, в котором приняла участие команда из Владивостокского "Кванториума". Наши ребята прошли отборочные этапы и приглашены для очного тура в город Долгопрудный в МФТИ. Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие 37 команд, в финал прошли только 11, в том числе наша команда!



Директор учреждения Оксана Соловьёва. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

— Предусмотрительные родители школьников уже задаются вопросом: чем поможет обучение в Кванториуме при поступлении в вуз? Будут ли педагоги, руководство Дворца выдавать сертификаты, рекомендации?

— Если в каких-то вузах есть бонусные портфолио, то это будет как плюс ребенку. Но документ государственного образца мы не выдаем. Мы — учреждение дополнительного образования, и у нас все программы — общеразвивающие.

— Назначили дату официального открытия кванториума? Если да, то какая программа запланирована и приедут ли гости из Москвы, учитывая, что проект – федеральный?

— Дата открытия будет известна ближе к сентябрю. Все "Кванториумы" в стране курирует федеральное учреждение "Фонд новых форм развития образования" при министерстве просвещения РФ. Будет назначен единый день открытия по всей России. Нам, естественно, о нем скажут. И по России прокатится волна открытия кванториумов, на которые были выделены бюджетные средства в 2019 году.

Что касается гостей из Москвы на открытии, то, скорее всего, они будут. И наши, городские, власти, конечно тоже, потому что это — уникальное событие для Владивостока. Наш "Кванториум" станет 90-м в России.