Союз журналистов соберется на сладкую встречу в Приморье

Журналистское сообщество не смогло остаться в стороне от фестиваля мёда в Анучино

Приморцы считают свой мёд самым вкусным. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Фестиваль мёда "Анучино – медовое раздолье!" (0+) вновь соберет пчеловодов и многих других приморцев. В этот раз фестиваль объединили с празднованием Дня пчеловода, который впервые будет отмечаться в Приморье в этом году. В программе — конкурсы, мастер-классы и творческие площадки, сообщает ИА PrimaMedia.

Ежегодный фестиваль мёда пройдет в селе Анучино на берегу реки Андреевка. Около 100 пчеловодов активно накачивают вкусный и качественный мёд, а производители липового мёда смогут поучаствовать в конкурсе "Лучший мёд 2019".

— Мёд для конкурса только липовый, потому что фестиваль еще и направлен на сохранение липы, продвижение нашего мёда. Человек подходит, пробует пронумерованные пробники, делает выбор и отдает свой голос. Потом комиссия их подсчитывает и большинством выбирает победителя. Конкурс "Лучший мёд" — это народный конкурс без каких-то лабораторных экспресс-анализов, только выбор людей, — рассказал организатор фестиваля, председатель общества пчеловодов и заместитель главы Анучино Андрей Янчук.

По словам организатора, активная подготовка началась с зимы. В том числе, пригласили известного силача, рекордсмена Ивана Савкина. "Думаю, это будет интересно", — отметил в беседе с корр. редакции Андрей Янчук. Он также рассказал, что за активность на площадках будут выдаваться жетоны, которые в дальнейшем можно обменять в продовольственных лавках фестиваля.

Фестиваль мёда "Анучино — медовое раздолье" в 2017 году. Фото: Администрация Анучинского муниципального района Фестиваль мёда "Анучино — медовое раздолье" в 2017 году. Фото: Администрация Анучинского муниципального района Фестиваль мёда "Анучино — медовое раздолье" в 2017 году. Фото: Администрация Анучинского муниципального района Фестиваль мёда "Анучино — медовое раздолье" в 2017 году. Фото: Администрация Анучинского муниципального района 1 / 4

— В настоящий момент особенно важна поддержка отечественного производителя и активная популяризация экологически чистого, здорового продукта на внутреннем и внешнем рынках. Собственно, для этих целей в селе Анучино в самый разгар медосбора уже не первый год проходит медовый фестиваль, призванный не только привлечь внимание к отрасли пчеловодства, но и стать одной из точек притяжения для туристов. Журналистское сообщество в этом году тоже не останется в стороне от медового праздника — очередное выездное заседание Приморского краевого отделения Союза журналистов России мы проведем как раз 24 августа в селе Анучино, — рассказал председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Он также отметил, что приморский мёд всегда славился своими высокими вкусовыми качествами далеко за пределами края и неофициально закрепил за Приморьем статус медовой столицы Дальнего Востока.



Виктор Суханов. Фото: ИА PrimaMedia

Суханов обозначил важность проведения подобных фестивалей, которые помогают медовому рынку: "Такие фестивали поддерживают пчеловодов, у которых сегодня проблем предостаточно: это и вырубка лесов, и ужесточение требований к качеству российского меда на международном рынке, и жесткая конкуренция".

— Мёд люблю и с чаем — под настроение, и как лекарство от простуды. Будучи куликом, хвалящим свое болото, считаю наш мёд лучшим в мире! Что касается будущего выездного заседания краевого отделения Союза журналистов в Анучино, которое состоится 24 августа, то оно, считаю, полезно, прежде всего, для городских СМИ: большая часть горожан, как и я, плохо себе представляют особенности работы пчеловодов и производства мёда. Есть возможность узнать самим и поделиться с читателями, — поделился заместитель председателя регионального отделения СЖР Андрей Островский.

Фестиваль мёда "Анучино – медовое раздолье!" пройдет 24 августа. Начало в 14:00. В программе для гостей запланировано выступление артистов Приморской краевой филармонии, работа интерактивных площадок, конкурсы и ярмарка-продажа мёда. Будут подведены итоги конкурсов пчеловодов и народного голосования "Лучший мед 2019".



главный мёд Приморья – липовый. Фото: primorsky.ru

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