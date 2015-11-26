В Приморье пчёлы-"коммунистки" за две недели собрали 15 килограммов мёда

Приморцы активно готовятся к фестивалю мёда "Анучино – медовое раздолье!" и первому Дню пчеловода

Пчеловод Николай Пудрик. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia

Ежегодный фестиваль мёда, который традиционно проходит в Анучинском районе Приморья, в августе соберет около 100 пчеловодов и других жителей края. Гости праздника смогут приобрести экологически чистый и натуральный мед от местных производителей, поучаствовать в развлекательной программе и узнать результаты народного голосования "Лучший мед 2019", сообщает ИА PrimaMedia.

Фестиваль мёда "Анучино – медовое раздолье!" проходит каждый год и 24 августа вновь соберет приморских пчеловодов. По словам организаторов, количество пчеловодов – участников фестиваля постоянно растет. В этом году их ожидается не менее 100. Также в регионе действует госпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы".

Корреспондент PrimaMedia побывал на пасеке в Уссурийском районе и узнал, как проходит сбор мёда в этом году.

— За две недели пчелы принесли 15 кг цветочного мёда. Всё зависит от погоды, от цветов. В этом году сухо и дождей нет. Пчёлы очень метеочувствительные, и как только они чувствуют тучку, то сразу мчатся в улей или пережидают под листиками. У них вообще такая организация труда коммунистическая, и они всё делают слаженно, вместе, — рассказал пчеловод Леонид Бедах, который занимается изготовлением мёда уже 50 лет.

Пчеловод Леонид Бедах. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пчеловод Николай Пудрик. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia 1 / 8

Леонид Алексеевич поделился, что сейчас сложнее всего — это продать собранный мёд. Меньше 180 рублей его стараются не продавать — невыгодно.

— Мёдом раньше занималось государство и мы просто сдавали его производителю. Цена всегда была в три раза выше, чем на сахар. Всегда. Сейчас самая большая проблема – это сбыт продукции. По какой цене сможем продать, так и продаем, — добавил пчеловод.

В таком случае ежегодный фестиваль мёда в Анучино дает возможность изготовителям реализовать свою продукцию. Пчеловод Николай Пудрик также озабочен низкими продажами мёда.

— Это не хобби, не работа – это любовь. Смотришь на них и думаешь, ну как у них так получается, любуешься. Дело в том, что за прошлый и этот год потребителя стал меньше интересоваться мёд. Мы в том году всего до тонны продали, в этом году вообще очень мало. Может, жара так действует, народ не хочет кушать сладкое. Сейчас мы собираем осенний мёд — это смесь разных цветов, такой мёд мне нравится больше всего, — размышляет Николай Владимирович.

Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia Пасека в 15 км от Раковки. Фото: Дубровина Анастасия, ИА PrimaMedia 1 / 5

Председатель союза пчеловодов края Рамиль Еникеев рассказал, что приморский мёд собираются поставлять на рынок Японии.

Напомним, в этом году приморские производители мёда смогут впервые отпраздновать День пчеловода. Поправки к краевому закону о пчеловодстве были внесены 27 марта на заседании Законодательного собрания во втором и третьем, окончательном, чтениях. Отмечать День пчеловода будут каждую последнюю субботу августа, в текущем 2019 году — 31 августа.