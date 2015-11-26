"Тойота" слетела с мокрой трассы во Владивостоке и врезалась в дерево

Пострадавшего водителя спасают в нейрохирургии

ДТП на мокрой трассе. Фото: 25.мвд.рф

Одним из последствий тайфуна "Франциско" стало дорожно-транспортное происшествие на мокрой трассе во Владивостоке. 31-летний водитель машины "Тойота Спринтер Кариб" не справился с управлением на мокрой дороге и оказался в больнице, сообщает ИА PrimaMedia.

В ГИБДД Владивостока поступило сообщение о том, что в кювете в районе улицы Щитовая находится автомобиль. Прибывшие на место происшествия полицейские установили: в районе поселка Рыбачий водитель "Тойоты" не справился с управлением на мокрой трассе и слетел с проезжей части. Машина врезалась в дерево.

Медики диагностировали ушиб головного мозга легкой степени и ушибленную рану лица водителя. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении больницы.

"Согласно медицинскому исследованию, на момент ДТП состояния опьянения у автомобилиста не выявлено. Проводится проверка — с выяснением причин и обстоятельств этого ДТП", — рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД управления МВД России по городу Владивостоку.