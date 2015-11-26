Последствия шторма во Владивостоке: 12 поваленных деревьев, разрушенный асфальт и блэкаут

Городские службы оперативно ликвидируют все разрушения после прошедшего дождя и ветра (ФОТО)

Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Тропический шторм "Франциско", обрушившийся этой ночью на Владивосток, оставил после себя поваленные деревья, а также разрушил асфальт и повредил линии электропередач, оставив без света жителей домов на десяти улицах. Сейчас городские службы оперативно устраняют последствия непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, непогода внесле коррективы в дорожные работы на трех городских участках. На улице Вилкова частично разрушен асфальт, на Спиридонова – бордюр, на Добровольского – лестница, установкой которой рабочие были заняты последние несколько дней. Все повреждения подрядные организации восстановят за свой счет.

Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Также сильный ветер повалил 12 деревьев, все их убрали сегодня с улиц. Значительных подтоплений на дорогах Владивостока не зафиксировано. Однако на некоторых участках наблюдаются большие лужи.

Из-за дождя и ветра вечером в среду, 7 августа, произошли отключения электроэнергии, часть аварий уже ликвидирована. Мобильные бригады ВПЭС оперативно восстановили подачу света в дома на улицах Фастовской, Нейбута, Борисенко, Шепеткова, Адмирала Кузнецова и Спиридонова. Продолжаются работы на Фадеева, Владикавказской, Воропаева и Приходько. Их планируют завершить в течение дня.

Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Последствия шторма во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

В управлении транспорта городской администрации сообщают, что общественный транспорт, в том числе морских прибрежных сообщений, работает по графику рабочего дня.

По прогнозу приморских синоптиков, сегодня во Владивостоке будет облачно, временами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов.