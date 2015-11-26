Во Владивостоке презентовали программу Фестиваля уличного кино

В Амфитеатре на набережной Спортивной гавани 10 и 11 августа покажут лучшие короткометражные картины молодых режиссеров (ВИДЕО)

Журналистам региональных СМИ и блогерам презентовали программу фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Кинопоказы Всемирного фестиваля уличного кино пройдут в Амфитеатре на набережной Спортивной гавани Владивостока в 20.30 10 и 11 августа (0+). Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражные картины молодых режиссеров и проголосовать за понравившийся фильм. Кроме того, рядом с Амфитеатром работает бесплатный 4G-кинотеатр Tele2, где в непринужденной обстановке можно посмотреть несколько десятков картин разных жанров. Именно в нем журналистам региональных СМИ и блогерам презентовали программу фестиваля, сообщает ИА PrimaMedia.

Мягкие пуфы, бесплатный попкорн и большой экран. Мобильный оператор Tele2, который выступил партнером Фестиваля, решил показать кино по другим правилам. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет транслировать видео в любом месте. В качестве 4G-интернета Tele2 смогли убедиться приглашенные журналисты и блогеры. Им показали три короткометражные картины фестиваля: "Интервью", "Болванка" и "Огонь" и работу победителя прошлого года – "Взятка".

— Картины очень качественные и интересные. Несомненно, жюри Фестиваля выбрало лучшие. Из показанных короткометражек невозможно выделить какую-то одну, каждая вызывает определенные эмоции: грусть, смех, переживания. Жители города оценят программу, хотелось бы увидеть все 10 программных фильма, — рассказала фотокорреспондент ИА PrimaMedia Мария Бородина.

Журналистам региональных СМИ и блогерам презентовали программу фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналистам региональных СМИ и блогерам презентовали программу фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналистам региональных СМИ и блогерам презентовали программу фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналистам региональных СМИ и блогерам презентовали программу фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

"Только посетил клёвый кинотеатр на набережной Спортивной гавани у "Семи сопок". Компания Tele2 замутила вместе с онлайн-кинотеатром Okko. Посадочных мест всего 50, так что по вечерам туда не просто попасть. Работает, к сожалению, лишь до 16 августа, хотелось бы вообще на всё лето. А на выходных в амфитеатре на набережной Фестиваль уличного кино, — написал на своей странице facebook блогер Илья Табаченко. — Днем детский сеанс, потом 16+, а в 20.00 серьезное кино"

В этом году организаторы обещают емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав короткометражек давно известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. 10 августа состоятся показы основного конкурса, а на следующий день зрители смогут увидеть не менее интересные фильмы внеконкурсной программы.

К слову, фестиваль родился именно во Владивостоке в 2014 году. В этот раз он посетит более 1100 городов России и за рубежом. Каждое лето зрителями становятся более млн человек.

— Из более тысячи заявок жюри выбрало 10 короткометражек. Молодые режиссеры снимают безумно талантливо, но часто в стол. Наш фестиваль своеобразный социальный лифт, возможность показать эти фильмы миллионам зрителей. Затем многие становятся известными режиссерами. В этом году очень талантливые работы. Фильм "Интервью" снят даже не режиссером, а 22-летним металлургом, но работа замечательная, — рассказал генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Презентация программы фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация программы фестиваля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалёв отметил, что Приморье для оператора – один из приоритетных регионов развития.

В техническом отношении в этом году в крае будет завершена масштабная программа по увеличению числа базовых станций стандарта 4G. Сегодня каждый может убедиться в качестве высокоскоростного интернета Tele2, который удовлетворяет все потребности абонентов и позволяет реализовывать такие проекты, как мобильный 4G-кинотеатр и Фестиваль уличного кино.

— Рады пригласить всех желающих провести эти выходные с нами на Фестивале уличного кино, также здесь у Амфитеатра до 16 августа включительно можно насладиться фильмами в нашем 4G-кинотеатре и почувствовать качество мобильного интернета от Tele2, — отметил Андрей Шмалев.

Афиша 4G-кинотеатра доступна на сайте kino.tele2.ru. Кинопоказы состоятся при любой погоде, в жаркое время охладит вентилятор, а в прохладное каждый сможет взять теплый плед.

Директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалёв. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Оператор Tele2 открыл бесплатный 4G-кинотеатр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Оператор Tele2 открыл бесплатный 4G-кинотеатр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бесплатный попкорн. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бесплатный попкорн. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Конкурсная программа фестиваля уличного кино 10 августа.

"Интервью", режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

"Эвтаназия", режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

"Болванка", режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

"Электрический Ток", режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2018

"Миллиард", режиссер Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля "Будем жить"

"День Рождения", режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), "Короче"

"Подстава", режиссер Екатерина Тодоровская

"Огонь", режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале "Короче"

"Harmony", режиссер Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале "Движение"

"Лучше Забей", режиссер Ирина Ходюш

Во внеконкурсную программу вошли участники престижных российский фестивалей "Кинотавр" и "Короче" разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму "Я худею", Виктория Рунцова, чей фильм "Твою мать!" стал победителей фестиваля "Короче" в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.