Мощность завода позволяет производить 20 тысяч единиц этой продукции в год

Завод "Соллерс" выпустил первые двигатели в Приморье. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Пробную партию двигателей SkyActiv-G выпустили на заводе "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. Мощность завода позволяет производить 20 тысяч единиц этой продукции в год, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента промышленности Приморского края, за первый квартал на заводе выпущено 7 365 автомобилей стоимостью 10,6 млрд рублей.

"Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5", – отметили специалисты.

Напомним, компания "Мазда-Соллерс-Мануфэкчуринг Рус" в августе 2018 года запустила новые мощности по производству 20 тысяч двигателей Mazda SkyActiv-G в год. Объем инвестиций составил 2 млрд рублей.