Кукуруза, мед и соя – "золотой запас" Приморья

13 октября – День работников сельского хозяйства

Кукуруза. Фото: ИА PrimaMedia

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России сегодня, 13 октября. Этот праздник, учрежденный ровно 20 лет назад, считают своим агрономы, инженеры, механики, водители, зоотехники, фермеры, руководители предприятий сельскохозяйственной отрасли. В честь Дня работника сельского хозяйства ИА PrimaMedia решило напомнить читателям о главных аграрных достижениях Приморского края и перспективах в этой области региональной экономики.

Специалисты краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия определяют наиболее перспективным сельскохозяйственным направлением растениеводство. Ежегодно в крае увеличиваются посевные площади, в том числе под сою и кукурузу — эспортоориентированные культуры. Руководство края поставило задачу увеличить к 2025 году урожайность сои до 25 центнеров с гектара. Этому будет способствовать запуск в селе Покровка семенного завода по производству сильных семян. Завод начал свою работу 8 августа 2019 года, его открытие приурочили к первой Дальневосточной аграрной конференции, в которой приняли участие специалисты из России, Украины, Великобритании и Китая. Все эти страны выращивают сою в промышленных масштабах и экспортируют ее. На конференции шло обсуждение инновационных методов повышения урожайности этой популярной богатой белком культуры, способной даже заменять мясо в рационе человека.



Соя. Фото: ИА PrimaMedia

Приморские аграрии экспортируют не только сою, но и кукурузу на зерно. В нынешнем году соей в крае было засеяно 275 тысяч гектаров, а зерновыми и зернобобовыми культурами — 102,4 тысячи гектаров. Год оказался тяжелым для земледельцев – череда тайфунов погубила немало посевов в Дальнереченском, Пожарском, Лесозаводском, Октябрьском, Партизанском, Надеждинском, Пограничном районах, а также в Уссурийском и Партизанском городских округах. Пострадали 2463 гектаров ранних зерновых, 331 гектаров кукурузы, около 7,5 тысячи гектаров сои, более тысячи гектаров картофеля и бахчевых. Сельхозпроизводители знают о том, что Приморский край находится в зоне рискованного земледелия, муссонный климат чреват циклонами и тайфунами, поэтому способом минимизации потерь при ЧС может стать страховка. В этом году после тайфунов специальные комиссии занялись подсчетом урона, нанесенного стихией сельскому хозяйству в девяти муниципалитетах. После этого застрахованным сельхозпроизводителям компенсируют ущерб.

Чтобы вывести сельское хозяйство на необходимые темпы роста, администрация края выделяет сельхозпроизводителям субсидии, в 2019 году их общая сумма составила почти миллиард рублей. Средства из бюджета предназначены на техническую модернизацию предприятий Приморья: приобретение более 100 тракторов, 70 комбайнов и более 350 единиц навесного и прицепного оборудования.

Еще одно перспективное направление сельского хозяйства в Приморье – пчеловодство. Первый в стране пчелосовхоз появился именно в Приморье – это произошло в 1029 году, и нынешним летом на традиционном фестивале меда в Анучино более 100 пчеловодов края праздновали юбилей – 90-летие создания отечественного промышленного пчеловодства.

Приморский мед. Фото: ИА PrimaMedia Фестиваль меда в Анучино в 2019 году. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Фестиваль меда проходил 24 августа. Приморские пасечники представили пять видов мёда – бархатный, липовый, гречишный, цветочный и диморфантовый, и продукты на его основе: прополис, воск, пережогу и обножку (цветочную пыльцу, собранную пчелой). На фестивале можно было выбрать мёд на любой вкус и кошёлек, ярмарка работала целый день. Приморский мед считается одним из лучших в России, благодаря вкусовым качествам и экологичности, его ценят иностранцы, которые охотно раскупают продукцию приморских пчеловодов на ярмарках выходного дня во Владивостоке. Мед пользуется спросом и на Харбинской ЭКСПО, куда его ежегодно привозят приморские торговые компании.

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время в Приморье насчитывается 6,5 тысяч пасек, в этом году пчеловоды накачали более 6 тысяч тонн меда. У нескольких пчеловодов края количество ульев переваливает за тысячу.

Пчеловод Николай Пудрик. Фото: ИА PrimaMedia Приморский мед. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Чествовать работников сельского хозяйства Приморья будут не в октябре, а в конце ноября – когда уборочная кампания завершится окончательно. Торжественное мероприятие и награждение сотрудников аграрной отрасли по итогам сезона будет проходить во Дворце культуры угольщиков г. Артема.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.