Их штрафуют, они паркуются — мэрия Владивостока не может решить проблему с туравтобусами

Организовать платные парковки тоже пока не получается, признал Олег Гуменюк

Скопление туристических автобусов во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

С начала 2019 года полиция Владивостока оштрафовала уже более 70 водителей туристических автобусов. В администрации города признают, что в городе сохраняется дефицит парковочных мест, и решить проблему поможет только появление платных парковок. Но, судя по тому, что мэр Олег Гуменюк сказал на днях полпреду, такие парковки появятся нескоро, сообщает ИА PrimaMedia.

Редакция агенства получила еще одно сообщение от читателей по поводу туристических автобусов с иностранцами, водители которых в нарушение правил паркуются, где им удобно. В результате остальные участники дорожного движения вынуждены тратить время в пробках и объезжать препятствия.

Видео снято на улице Всеволода Сибирцева, где встали сразу два "пассажирских длинномера" и заняли половину полосы.

С одной стороны, большое количество иностранных гостей способствует туристической привлекательности и развитию экономики Приморья, с другой — припаркованные где попало автобусы вызывают негативную реакцию местных автомобилистов. Им и так хватает эмоций из-за повсеместного затянувшегося ремонта дорог.

ИА PrimaMedia направило в мэрию Владивостока запрос о том, кто следит за парковкой автобусов в местах их массового скопления и сколько сейчас официально разрешенных мест для парковки.

— Туристические автобусы имеют право останавливаться в соответствии с правилами дорожного движения в местах, где остановка и стоянка не запрещены. Во Владивостоке, по опыту Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, на ряде участков установлены специальные информационные знаки рекомендательного характера, — для остановки туристических автобусов. Эти знаки не являются дорожными знаками, установленными ПДД, они призваны предупреждать автолюбителей, что на этих участках в связи с расположением крупных гостиниц, либо высокой концентрацией туристических объектов возникает необходимость достаточно часто производить посадку туристических групп либо высаживать гостей нашего города – для знакомства с достопримечательностями. На сегодня эти информационные знаки установлены на таких участках, как: гостиница "Приморье"; железнодорожный вокзал; сквер Анны Щетининой; Токаревский маяк; площадь Борцов Революции; ул. Светланская, 48; ул. Семеновская, 12, Корабельная Набережная (район мемориала "Боевая слава ТОФ"); гостиница "Азимут"; ул. Набережная; ул. Светланская, 3; ул. Алеутская, 25, — ответили на запрос редакции в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации также добавили, что на дорогах Владивостока постоянно припарковано большое количество автомобилей и сохраняется проблема нехватки парковочных мест, в том числе, для туристических автобусов. С введением во Владивостоке платного парковочного пространства проблема может быть в определенной степени решена.

В то же время на днях во время визита во Владивосток полпред президента Юрий Трутнев в присутствии журналистов раскритиковал подход городских властей к ремонту дорог и заодно спросил у мэра: "А с парковкой что?". Олег Гуменюк ответил, что в этом году "не получилось по техническим требованиям" открыть запланированную первую парковку на улице Верхнепортовая, 6, в районе железнодорожного вокзала.

— За соблюдением правил дорожного движения, в том числе, остановкой и стоянкой транспортных средств, следит ГИБДД. В случае нарушения правил водители любых транспортных средств должны нести ответственность, — отмечают в городской администрации.

По информации, которую корр. ИА PrimaMedia предоставили в городском управлении МВД, в 2019 году во Владивостоке оштрафовано уже более 70 водителей туристических автобусов. Их привлекают к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ, предусматривающей наказание до двух тысяч рублей. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств для инвалидов, чревато штрафом в пять тысяч рублей.