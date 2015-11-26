Для столичной молодежи в декабре 2019 года проведут фестиваль Дальнего Востока

На мероприятии молодые специалисты смогут встретиться с работодателями из ДФО

Фестиваль "Дни Дальнего Востока в Москве" (18+) будет проходить 12-14 декабря 2019 года в ЦВК "Экспоцентр". Как и в прошлом году, на мероприятие приглашают молодежь — абитуриентов, студентов, молодых специалистов, людей творческих профессий. Здесь будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Юноши и девушки смогут узнать о сниженной до 2 процентов ставке по ипотеке и кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар", о льготах при поступлении в дальневосточные вузы и о многих других возможностях, открывающихся перед молодыми на современном Дальнем Востоке.

В этом году фестиваль предложит гостям три содержательных направления:

Туризм на Дальний Восток – это не просто отдых, это настоящее приключение – путешествие на другую планету с уникальными видами, климатом, природой и культурой.

Образование и работа – в этом году акцент будет сделан не только на рабочие специальности, но и на стратегически важные для региона кадры – врачей и учителей.

Культура – Дальний Восток – это новый центр притяжения для креативного класса: в регионе активно финансируются проекты в сфере современного искусства и креативных индустрий, развивается инфраструктура для творчества.

На фестивале молодые специалисты смогут встретиться с работодателями из ДФО, а в рамках деловой программы состоятся лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, у школьников Москвы и Московской области будет возможность поучаствовать в Олимпиаде "Ближе к Дальнему" и выиграть дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Одним из ключевых событий фестиваля станет Большой дальневосточный квест, 10 первых победителей которого получат бесплатные туристические путевки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока. В развлекательной программе – музыкальный фестиваль "Двигай на Восток!" и гастрономический фестиваль "Держи краба!". На музыкальном фестивале будут выступать современные дальневосточные группы, а на гастрономическом фестивале "Держи краба", помимо традиционного фудкорта, гостей ждут кулинарные мастер-классы от именитых шеф-поваров. В мероприятии также примут участие федеральные органы исполнительной власти.