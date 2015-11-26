Во Владивостоке завершился парусный сезон

Теперь яхтсмены ждут появления прочного льда в акватории
Спорт 7 октября, 16:01
Закрытие парусного сезона во Владивостоке. Фото: Яхт-клуб "Семь футов"

"Кубок Realman" стал финальной гонкой парусного сезона во Владивостоке. В соревнованиях участвовали семь сильнейших экипажей столицы Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Яхт-клуб "Семь футов" провел заключительную парусную регату на яхтах класса Platu 25 в акватории Амурского залива. При этом из-за сильного северного ветра пришлось сначала отложить субботний старт, а потом совсем отменить.

"На следующий день акватория встретила участников регаты теплым осенним солнцем и отличным ветром в 5-7 метров в секунду. Судьи и гонщики вышли на воду, дали старт и провели четыре полноценных гонки. Сложности возникли, когда ветер начал менять направление. Судьям приходилось несколько раз переставлять знаки на дистанции, тем не менее гоночный день удался", — рассказала пресс-секретарь яхт-клуба Яна Коноплицкая.

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По итогам четырех гонок победу одержал капитан яхты Metallica Вячеслав Селезнев. Интересно, что накануне он участие в соревнованиях по виндсерфингу и не планировал идти в гонку на яхте, но все-таки пошел и стал победителем. Второе место занял Владимир Ермаков на "Алисе", а третье – Валерий Диченко на яхте Depeche Mode.

Федерация парусного спорта Приморского края в этом году, начиная с мая, провела 15 регат для крейсерских яхт и 10 регат для детей и юношества. Теперь спортсменов ждет сезон буеров — яхт на коньках с парусом, который стартует с момента установления прочного льда на акваториях заливов Приморья.

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