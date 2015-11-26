В "Единой России" на одно приморское отделение станет меньше

Дальнереченских партийцев решили объединить
Политика 7 октября, 16:27
"Единая Россия". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"Единая Россия" продолжает оптимизировать структуру управления в Приморье. Вслед за объединением пяти местных отделений в городе Владивостоке, состоявшимся летом этого года, последует слияние еще двух МО в Дальнереченске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Как рассказала секретарь Приморского отделения ЕР Людмила Талабаева на заседании президиума регионального политсовета партии, речь идет о партийных ячейках в городе Дальнереченске и Дальнереченском районах Приморского края. В рамках заявленного еще весной 2019 года курса на реорганизацию региональное отделение партии планирует создать на территории единое эффективно действующее подразделение.

"Вопрос о создании нового местного отделения будет решен на конференции в городе Дальнереченске 26 октября", — уточнила Людмила Талабаева.

Она также отметила, что делегатам конференции предстоит избрать единого секретаря и местный политсовет.

Напомним, сегодня секретарями Дальнереченского городского и Дальнереченского районного отделений "Единой России" являются соответственно Александр Павлов и Виктор Дернов. Кто из них возглавит объединенное местное отделение – вопрос остается открытым. Возможно, делегатам конференции будет предложена новая кандидатура на роль секретаря.

После объединения партактива двух территорий местных отделений ЕР останется 32.

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