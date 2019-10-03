"Ведет себя хуже любой бабы": ведущая "Дома-2" высказалась о поступке Павла Грудинина

Экс-кандидат в президенты России пытался лишить бывшую жену-инвалида миллиардного имущества

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Известные россияне поддержали в трудную минуту Ирину Грудинину — бывшую супругу известного политика. Среди тех, кто осудил намерения Павла Грудинина лишить ее статуса инвалида и большей части имущества, — телеведущая Ксения Бородина, сообщает ИА PrimaMedia.

По решению суда экс-супруге Грудинина отошло две трети совместно нажитого имущества. Ирина перенесла несколько операций на позвоночнике после перелома и получила справку об инвалидности. Бывший супруг и бывший кандидат в президенты России не захотел делиться миллиардным имуществом, в том числе акциями "Совхоза имени Ленина", и затеял судебную тяжбу. Пытался доказать, что в Московском клиническом институте имени Владимирского Ирине выдали липовую справку.



Павел Грудинин во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Ирина Грудинина подтвердила журналистам, что у нее "давно не позвоночник, а металлическая конструкция". Также экс-супруга сказала: "Меня до глубины души поразило его поведение".

Женскую солидарность выразила на своей странице в instagram Ксения Бородина: "Я много всего в этой жизни видела, даже у нас на лобном месте разные "чудеса", и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история! Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик — непростой, со связями, где надо. Сейчас ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!!!".

В итоге Московский городской суд отказал олигарху вслед за Савеловским судом.