"Ведет себя хуже любой бабы": ведущая "Дома-2" высказалась о поступке Павла Грудинина

Экс-кандидат в президенты России пытался лишить бывшую жену-инвалида миллиардного имущества
Это интересно 7 октября, 20:38
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Известные россияне поддержали в трудную минуту Ирину Грудинину — бывшую супругу известного политика. Среди тех, кто осудил намерения Павла Грудинина лишить ее статуса инвалида и большей части имущества, — телеведущая Ксения Бородина, сообщает ИА PrimaMedia.

По решению суда экс-супруге Грудинина отошло две трети совместно нажитого имущества. Ирина перенесла несколько операций на позвоночнике после перелома и получила справку об инвалидности. Бывший супруг и бывший кандидат в президенты России не захотел делиться миллиардным имуществом, в том числе акциями "Совхоза имени Ленина", и затеял судебную тяжбу. Пытался доказать, что в Московском клиническом институте имени Владимирского Ирине выдали липовую справку.

Павел Грудинин во Владивостоке

Павел Грудинин во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Ирина Грудинина подтвердила журналистам, что у нее "давно не позвоночник, а металлическая конструкция". Также экс-супруга сказала: "Меня до глубины души поразило его поведение".

Женскую солидарность выразила на своей странице в instagram Ксения Бородина: "Я много всего в этой жизни видела, даже у нас на лобном месте разные "чудеса", и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история! Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик — непростой, со связями, где надо. Сейчас ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!!!".

В итоге Московский городской суд отказал олигарху вслед за Савеловским судом.

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Стоило только оправить от джетлага, как новость которая заново буквально подкашивает. Я много всего в этой жизни видела даже у нас на лобном месте разные "чудеса" и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история! Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик — непростой, со связями, где надо. Это Павел Грудинин, богатый и известный человек, у него еще клубничный совхоз и свой поселок на выезде из Москвы! Вся страна в программе @malakhov007 видела, как он обманывал свою жену с молодой. И сейчас ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!!! Натуральный сюжет, от которого волосы встанут дыбом.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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