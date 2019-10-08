Победа в память Самвела Мнацяна: "Адмирал" обыграл "Нефтехимик" во Владивостоке (ФОТО)

"Адмирал" выиграл у "Нефтехимика" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке. Перед началом игры в "Фетисов Арене" прошла церемония, посвященная экс-капитану приморской команды Самвелу Мнацяну, ушедшему из жизни после продолжительной борьбы с болезнью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ХК "Адмирал".

"Адмирал" сходу завладел инициативой и принялся искать подступы к владениям "Нефтехимика". Еще до того, как гости успели войти в игру, "моряки" создали сразу несколько опаснейших моментов. Лишь стараниями голкипера "Нефтехимика" Александра Шарыченкова обошлось без быстрого гола от подопечных Сергея Светлова.

К середине периода положение нижнекамской команды усугубилось – гости схлопотали два удаления подряд с разницей в две минуты. Какое-то время хоккеисты "Нефтехимика" в меньшинстве действовали практически безукоризненно и отлично тянули время, но затем легионерской тройке "Адмирала" удалось продавить защиту соперника, и Мартин Бакош открыл счет!

За 4 минуты до конца периода в меньшинстве остался и "Адмирал", и приморцы не стали снижать оборотов. Отличный шанс упрочить преимущество имел Бутузов – Владимир в одиночку прорвался к воротам "Нефтехимика", но уступил в дуэли с Шарыченковым.

"Нефтехимик" "проснулся" лишь к началу второго периода. Гости, казалось, завладели инициативой и шаг за шагом начали двигаться к своему первому голу, однако свет за воротами вновь зажгли представители Приморского края. Юрий Петров вовремя выскочил на "пятачок", обработал шайбу и переправил ее в пустующий угол.

Тут же "моряки" подарили соперникам шанс на реабилитацию, получив удаление. Впрочем, в меньшинстве подопеные Сергея Светлова не позволили нижнекамской команде ничего лишнего и дождались окончания штрафных санкций.

"Нефтехимик" продолжал играть первым номером, но, в целом, хозяева стабильно оборонялись, и каких-то поводов для серьезных беспокойств не было.

Обстановка накалилась в один момент – Шон Лалонд вступил в конфликт со Степаном Захарчуком, однако последний предпочел не доводить его до горячей фазы и отступил. А вот 9 номер "Адмирала" получил удаление до конца матча, а приморская команда осталась в меньшинстве на 5 минут.

Тут же на льду вспыхнула еще одна потасовка, по итогам которой уже обе команды делегировали своих представителей на скамейку штрафников.

Длительное меньшинство оказалось лишь прекрасной возможностью проявить себя для Олкинуоры. Юсси блистал в воротах на протяжении всего штрафного времени, да и когда составы уровнялись, не дал никакого повода усомниться в своих способностях. 2:0 – "Адмирал" победой заканчивает вторую домашнюю серию.

А после финальной сирены команда вместе с болельщиками собрались вместе и еще раз вспомнили о Самвеле Мнацяне.

8.10.2019