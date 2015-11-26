Вскоре во Владивостоке появится постоянный пункт приема вторсырья

К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia

Ежемесячная экологическая акциа "РазДельный сбор" состоялась сразу в двух точках Владивостока и в Артёме. В субботу, 5 сентября волонтеры работали на Бородинской 28, в кампусе Дальневосточного Федерального Университета, а также в Артём. Традиционно от граждан принимали бумагу, пластик, металл, просроченные лекарства, электронику, стекло. Организаторы акции озвучили свои планы и пообещали сделать раздельный сбор постоянным во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Более тысячи борцов за переработку мусора пришли на разные точки, чтобы принять участие в экологической акции. Впервые акция состоялась на территории кампуса ДВФУ.

"Молодое поколение всё больше заботится об окружающей среде. Лично я участвую в подобной акции уже второй раз. До этого тоже часто задумывалась об отходах и экологии, отказывалась от пакетов в супермаркете, приучала семью. Теперь я здесь с надеждой на то, что благодаря раздельным сборам люди придут к осознанному потреблению. Если сейчас не остановимся на этом, то, возможно, мир изменится", — рассказала корр. ИА PrimaMedia участница акции Екатерина Корсакова.

К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Над проведением раздельного сбора трудились сразу несколько организаций. Инициатором и вдохномителем традиционно выступило движение "Раздельный сбор". Спонсировал мероприятие региональный оператор КГУП "Приморский экологический оператор". Баки для отходов и площадку предоставила дирекция Дальневосточного Федерального университета. Поиском волонтёров и привлечением единомышленников занималось экологическое объединение ДВФУ "ЭкоТим". Центр проектной деятельности ДВФУ поучаствовал в создании оригинального бокса для сбора батареек. Его представили в виде известного героя из "Ну, погоди!". В ход пустили даже 3D-принтеры ДВФУ. С приёмом просроченных лекарств, техники и опасных лампочек помогала организация "ЭкоСтар технолоджи". Участвовали в акции представители магазина эко-товаров "ЭкоКап" и магазина органической косметики "Олайф".

К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Студенты особенно активно поддержали сбор, они планируют продолжать экологическую деятельность в своём университете.

"Мы поставили цель вырастить "ЭкоТим" до крупной организации, дальше заниматься раздельным сбором и начать создавать просветительские мероприятия в университете. У нас уже достаточно сплочённый коллектив, будем работать", — рассказал корр. ИА PrimaMedia руководитель объединения "ЭкоТим" Никита Суворов.

К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia К акциям по раздельному сбору мусора присоединились жители острова Русский и Артема. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

На акции первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев рассказал корр. ИА PrimaMedia, какая судьба ждёт наши отходы в дальнейшем.

"На Бородинской, 28, это бывший мусоросжигательный завод, в ближайшие недели откроется постояннодействующий пункт приёма вторичного сырья. Мы хотим сделать это место очень красочным, уже идёт ремонт. Постояннодействующий раздельный сбор скоро запустим и в ДВФУ. А в марте 2020 года такая же постоянная сортировка отходов реализуется в новом посёлке ЖСК "Остров". Начнём перерабатывать сырьё и сокращать свалки.

По словам Сергея Лазарева, губернатор уже дал распоряжение о том, что к домам, внедряющим раздельный сбор, будет применён пониженный тариф на приём мусора. "Приморский экологический оператор" надеется, что такими темпами хватит трёх-пяти лет, чтобы сделать раздельный сбор неотъемлемой частью жизни приморцев.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.