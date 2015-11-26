Современные методы оперативного лечения освоили врачи "тысячекоечной" во Владивостоке

В отделение сосудистой хирургии приобрели операционную лазерную установку

Владивостокская клиническая больница №2. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Современные методы оперативного лечения освоили врачи Владивостокской клинической больницы №2, более известной, как "тысячекоечная". Такая возможность появилась с приобретением в отделение сосудистой хирургии операционной лазерной установки, которая расширяет объем операционной помощи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отмечают в департаменте здравоохранения Приморского края, приобретение нового оборудования стало очередным шагом в развитии хирургической службы учреждения. Сейчас здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с хронической венозной недостаточностью. Более 100 приморцев уже смогли оценить новые возможности клиники.

"Сегодня малоинвазивные методики лечения являются самым современным и востребованным направлением хирургии. И если раньше приморцы могли делать подобное в частных центрах, то сегодня такая операция доступна в нашей больнице всем нуждающимся жителям края и абсолютно бесплатно, по полису ОМС", – подчеркнул заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко отметил, что до конца года больница получит всего 258 единиц оборудования.

"Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели – 400 млн рублей – направлены из краевого бюджета в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края", – сообщил врио вице-губернатора Виктор Фисенко, отметив, что поручение провести капитальный ремонт в медучреждении и дооснастить его дал губернатор Олег Кожемяко по итогам визита в больницу в этом году.

Также медучреждение получает новое оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Борьба с онкологическими заболеваниями". "В рамках нацпроекта “тысячекоечная” больница получит в этом году еще около 40 единиц нового оборудования", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Приморскому краю направлено почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 млн рублей регион получает уже в этом году. Так, до конца 2019 года в крае будут открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках регионального проекта – 11 таких центров.