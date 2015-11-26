После того как в него угодила колесом машина, власти все-таки обратили внимание на открытый канализационный колодец

Вывороченный люк на Володарского "закатали" в асфальт. Фото: ИА PrimaMedia

Вывороченный люк, который появился накануне на улице Володарского, заделали после того, как в него колесом угодил автомобиль, сообщает ИА PrimaMedia.

Об опасно вывороченном люке, появившемся на альтернативном пути с проспекта Красоты на Пушкинскую, ИА PrimaMedia предупреждало еще вчера днем. Однако один из водителей, не заметив препятствие, заехал прямо колесом в колодец, после чего машину пришлось поднимать при помощи крана.

Сегодня утром автомобилисты, едущие по Володарского, заметили, что канализационный колодец снова закрыт люком, и теперь не представляет опасность для машин.



Вывороченный люк на Володарского "закатали" в асфальт. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт, который продлится до ноября. Пока эта улица закрыта автомобилистам приходится выбирать альтернативный проезд по улице Володарского, которая находится не в самом лучшем состоянии. Из-за этого там практически каждое утро в будний день возникает пробка.