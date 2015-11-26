В Приморье мужчина до смерти забил мать и покалечил бабушку

В момент совершения преступления обвиняемый был пьян
Происшествия 12:50
Насилие. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Чугуевского района Приморья до смерти забил мать и покалечил бабушку. Теперь мужчину ждет суд, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Преступления были совершены в марте 2019 года в селе Ясное Чугуевского района.Пьяный мужчина в ходе ссоры со своей матерью, 1961 года рождения, избил её, в том числе используя деревянный табурет. От полученных телесных повреждений, осложнившихся шоком тяжелой степени, впоследствии наступила смерть потерпевшей.

Он же, в ответ на попытку своей бабушки, 1937 года рождения, помешать избиению матери, нанес женщине удары ногами и руками по телу и лицу. Кроме этого, используя сапог, злоумышленник нанес ей с силой не менее 3 ударов в область лица и головы.

В результате таких действий потерпевшей причинены различные повреждения, в т.ч. сотрясение головного мозга, ушибленные раны, перелом лучевой кости. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.

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