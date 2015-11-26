Объявлены дата и место распродажи товаров, уцелевших при пожаре в ТЦ "Максим"

Вещи, до которых не добрался огонь, пострадали от воды и дыма, но их привели в товарный вид

Распродажа будет продолжаться в течение 10 дней. Фото: ИА PrimaMedia

Ярмарка-распродажа товаров, уцелевших при пожаре в торговом центре "Максим", откроется во Владивостоке в эту субботу, 12 октября. Местом распродажи станет открытая территория "Рынка на Школьной", сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее руководство торгового комплекса пригласило арендаторов ТЦ "Максим" на встречу с управляющим "Рынка на Школьной", чтобы обсудить вопросы организации ярмарки-распродажи товаров, уцелевших при пожаре. В здании торгового комплекса сохранились бутики на первом, частично на втором и третьем этажах. Товар, до которого не добрался огонь, в разной степени пострадал от воды и задымления, но при этом, приведенный в товарный вид, может быть востребован покупателем. Большей частью это вещи, пригодные к реализации. Как рассказал агентству один из пострадавших арендаторов, на ярмарке ожидается большой дисконт.

"Товар, конечно, приведен в надлежащее состояние. Это одежда – мужская, женская, в том числе верхняя, обувь. Давайте поможем нашим предпринимателям!", — прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

По предварительным данным, распродажа будет продолжаться в течение 10 дней.

Напомним, 21 сентября в 06.06 в МЧС поступила информация о возгорании в ТЦ "Максим" во Владивостоке. Пожар смогли полностью потушить только на следующий день — огонь прошел 1,5 тысячи кв. метров. Пострадавших нет.