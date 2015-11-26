Три банка окажут поддержку предпринимателям из ТЦ "Максим" во Владивостоке

Пострадавшим от пожара бизнесменам предлагают отсрочку платежей по действующим кредитам, замену оборудования
#тцМаксимСгорел
Общество 19:00
Три банка окажут поддержку предпринимателям из ТЦ "Максим". Фото: ИА PrimaMedia
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Предпринимателям торгового центра "Максим", чей бизнес пострадал в результате пожара 21 сентября во Владивостоке, окажут помощь три банка. Такая договоренность была достигнута по итогам совещания под руководством врио вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова с участием представителей кредитных организаций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Пойти навстречу предпринимателям готовы три банка: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ" и ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".

ПАО "Сбербанк" предлагает отсрочку платежа по основному долгу и пролонгацию действующих кредитных договоров. ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" предлагает кредитование по программе "Микро-лайт" до 15 млн рублей без целевого подтверждения и рефинансирование действующих коммерческих кредитов по ставке 9,6% годовых. Также АТБ готов рассматривать вопрос по отсрочке платежей по действующим кредитам.

ПАО "ВТБ" готов предложить две меры поддержки:

– исключение уплаты за поврежденное оборудование пос-эквайринга (терминалы), установленное на розничных точках в ТЦ "Максим" и пострадавших в результате пожара. Замена оборудования (установка новых единиц оборудования, в случае необходимости, на новых розничных точках) будет произведена банком при регистрации обращения клиента по телефону: 8-800-700-09-70 (бесплатное обращение);

– подбор для клиентов программ финансовой поддержки по обслуживанию действующих или новых кредитов (привлеченных на бизнес-цели) с возможностью отсрочки по возврату основного долга.

Помимо этого, Микрокредитная компания Приморского края предлагает специальный продукт для пострадавших предпринимателей – микрозаймы для восстановления бизнеса по льготной ставке от 1% годовых. Подробную информацию о данном продукте можно получить в центре "Мой бизнес" по адресу: по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, кабинет 318, или по телефонам: 8 (423) 280-98-70, 8 (967) 958-98-70, а также написав на info@mfoprim.ru.

Напомним, 21 сентября в 06.06 в МЧС поступила информация о возгорании в ТЦ "Максим" во Владивостоке. Пожар смогли полностью потушить только на следующий день — огонь прошел 1,5 тысячи кв. метров. Пострадавших нет.

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Тэги: предпринимательство социальная помощь пожар

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