Три банка окажут поддержку предпринимателям из ТЦ "Максим" во Владивостоке

Пострадавшим от пожара бизнесменам предлагают отсрочку платежей по действующим кредитам, замену оборудования

Три банка окажут поддержку предпринимателям из ТЦ "Максим". Фото: ИА PrimaMedia

Предпринимателям торгового центра "Максим", чей бизнес пострадал в результате пожара 21 сентября во Владивостоке, окажут помощь три банка. Такая договоренность была достигнута по итогам совещания под руководством врио вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова с участием представителей кредитных организаций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Пойти навстречу предпринимателям готовы три банка: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ" и ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".

ПАО "Сбербанк" предлагает отсрочку платежа по основному долгу и пролонгацию действующих кредитных договоров. ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" предлагает кредитование по программе "Микро-лайт" до 15 млн рублей без целевого подтверждения и рефинансирование действующих коммерческих кредитов по ставке 9,6% годовых. Также АТБ готов рассматривать вопрос по отсрочке платежей по действующим кредитам.

ПАО "ВТБ" готов предложить две меры поддержки:

– исключение уплаты за поврежденное оборудование пос-эквайринга (терминалы), установленное на розничных точках в ТЦ "Максим" и пострадавших в результате пожара. Замена оборудования (установка новых единиц оборудования, в случае необходимости, на новых розничных точках) будет произведена банком при регистрации обращения клиента по телефону: 8-800-700-09-70 (бесплатное обращение);

– подбор для клиентов программ финансовой поддержки по обслуживанию действующих или новых кредитов (привлеченных на бизнес-цели) с возможностью отсрочки по возврату основного долга.

Помимо этого, Микрокредитная компания Приморского края предлагает специальный продукт для пострадавших предпринимателей – микрозаймы для восстановления бизнеса по льготной ставке от 1% годовых. Подробную информацию о данном продукте можно получить в центре "Мой бизнес" по адресу: по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, кабинет 318, или по телефонам: 8 (423) 280-98-70, 8 (967) 958-98-70, а также написав на info@mfoprim.ru.

Напомним, 21 сентября в 06.06 в МЧС поступила информация о возгорании в ТЦ "Максим" во Владивостоке. Пожар смогли полностью потушить только на следующий день — огонь прошел 1,5 тысячи кв. метров. Пострадавших нет.