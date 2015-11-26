Погорельцы ТЦ "Максим": телевизор с оплавленным корпусом элегантно впишется в ваш интерьер

Уцененная из-за повреждений техника распродается со скидками до 90%

Во Владивостоке "Домотехника" распродает сгоревшую технику из ТЦ "Максим". Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке интернет-магазин бытовой техники и электроники "Домотехника" устроил распродажу товаров из сгоревшего ТЦ "Максим". На сайте маркета указано, что представленная продукция обладает специфическими "особенностями", из-за которых уценка доходит до сотни тысяч и больше, сообщает ИА PrimaMedia.

На сайте "Домотехники" выставлен 661 уцененный товар, на который скидки варьируются от 10 до 90%. В сопроводительных пояснениях к товарам указаны такие дефекты. как запах гари, отсутствие упаковки, сгоревшая или промокшая электроника, трещины, сколы и вмятины. Очевидно все это — последствия пожара в ТЦ "Максим". Поврежденную при пожаре продукцию компания решила распродать по крайне низким ценам в одном из филиалов Владивостока.

Среди уцененного ассортимента наибольшие скидки в категории с телевизорами и видеотехникой. Рекламный текст здесь своеобразно сочетается с описанием повреждений. Если вчитаться в содержание объявлений, получится, что "оплавленный и отслаивающийся корпус телевизора Sony элегантно впишется в интерьер гостиной". Продавец предлагает чуть более 90% скидки, снизив цену с 89 990 тысяч рублей, до 8 900.

Уцененные товары из сгоревшего ТЦ "Максим". Фото: domotekhnika.ru Уцененные товары из сгоревшего ТЦ "Максим". Фото: domotekhnika.ru 1 / 2

Уцененные товары есть и в других категориях. Больше всего техники для кухни — 258 товаров. Это мультиварки, микроволновки, кофеварки, холодильники и много всего прочего. "Особенности" там не так разнообразны — чаще всего нет упаковки или имеются небольшие вмятины. В многих ноутбуках заменена плата, а смартфоны после ремонта по замене дисплея. Практически все товары имеют запах гари, что само по себе едва ли может повлиять на работоспособность техники.

В магазине корр. агентства подтвердили, что распродаваемые товары — "погорельцы" из ТЦ "Максим".

Напомним, что ранее администрация сгоревшего торгового центра "Максим" организовала ярмарку-распродажу товаров, пострадавших в результате пожара 21 сентября. "Рынок на Школьной" посетили многие жители Владивостока, где распродавалась женская и мужская одежда, обувь, посуда и кухонные принадлежности по сниженным ценам.



