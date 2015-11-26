Протаранивший фасад здания ФСБ во Владивостоке водитель сдался полиции

Теперь мужчине, убежавшему с места ДТП, грозит административный штраф

Во Владивостоке смелый водитель чуть не протаранил здание ФСБ. Фото: dps_vl

Полиция привлекла к ответственности водителя, протаранившего фасад здания ФСБ во Владивостоке и скрывшегося с места ДТП. Мужчина сам обратился в ГИБДД, где дал объяснения по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Напомним, что минувшей ночью водитель за рулем Toyota Axio не справился с управлением и наехал на лестницу, ведущую к зданию, где располагается региональное управление ФСБ по Приморскому краю. По словам очевидцев, водитель Axio после случившегося в ужасе выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Административное здание уцелело.

Впоследствии нарушитель самостоятельно обратился в ГИБДД, где дал объяснения по факту происшествия.

Сотрудниками полиции был назначен ряд исследований. Состояния опьянения у водителя не выявлено. В отношении него возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.27 "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно–транспортным происшествием". Мужчине грозит административный штраф.