Золотые дрова: подрядчик мэрии Владивостока сорвал контракт и продал кругляк за бесценок

Давний любимчик администрации города "начудил" на строительстве дорог к участкам для многодетных семей

Золотые дрова: подрядчик мэрии Владивостока сорвал контракт, нанес ущерб и остался в плюсе. Фото: ИА PrimaMedia

Главный подрядчик мэрии Владивостока по ремонту городских дорог в 2019 году — "Федералстрой" — взял заведомо невыгодный и неисполнимый контракт, сорвал его, срубил деловой древесины на 15 млн, продал ее за гроши и остался в плюсе. На объекте обнаружено уничтожение краснокнижного леса, ущерб оценен в 13 млн рублей. Помимо бордюрного в администрации Владивостока разгорается еще один громкий, уже "дровяной скандал", поводом которому стала крепкая любовь управления дорог и благоустройства с "миллиардным" подрядчиком, возникшая еще в 2015 году.

Зачем коммерческое предприятие ввязалось в убыточный контракт, почему мэрия проявляет равнодушие к своему имуществу и чем эта история напоминает сцену из культовой политической комедии "День выборов", в материале ИА PrimaMedia.

Контрольно-счетная палата Владивостока 9 октября озвучила результаты контрольного мероприятия "Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах на проектирование, строительство и ремонт дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное строительство". И.о. председателя палаты Алла Егорова выступила с докладом перед городскими депутатами на комитете Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам.

В 2017 году ООО "Федералстрой" заключило с управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Дорожная инфраструктура (подъездные автомобильные дороги) к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе б. Лазурная". Из запланированных 36,6 млн рублей подрядчик получил только 1,6 млн рублей.

Примечательно, что администрация города регулярно публикует заявки на поиск строителей дорог к участкам для многодетных семей — по несколько закупок в год. Однако на такие контракты крайне редко находятся исполнители. Как пояснила Алла Егорова в своем докладе, строительство дорог на таких участках ведется из норматива 180 тысяч рублей на один участок. Этих средств хватило бы только на ремонт готовой дороги. Тогда как на строительство новой необходимо в 11,7 раза больше.

Таким образом недостаточность заложенных на строительство дорог средств делает такие контракты заведомо неисполнимыми и потому такие закупки в большинстве своем остаются без исполнителей. Тем не менее, в 2017 году ООО "Федералстрой" решил взяться за исполнение такого контракта и ожидаемо его не исполнил. Годом ранее — в 2016 году — аналогичный контракт также сорвал и ООО "Автобан-ДВ", еще один "горячо любимый" городом подрядчик. Из почти 20 млн рублей он освоил только 2,6 млн. В информации к обеим закупкам указано, что имеется "информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом".

Между тем, как следует из отчета КСП, свою выгоду из провального контракта подрядчик все же смог получить. Проверка освоения средств на объекте показала ряд значительных нарушений.

Так, для строительства дорог необходимо было вырубить обширный по площади лесной массив. Срубленные при проведении работ деревья определяются законодательством как "возвратные лесоматериалы" и средства от их реализации исполнитель обязан возвращать в бюджет. Однако весь снесенный лес, состоящий из ценных пород — кедр корейский, дуб монгольский диаметром 80 см, липа амурская, ясень диаметром до 46 см и прочее — подрядчик определил не как деловую древесину, а как дрова.

"В целях определения стоимости дров управлением дорог и благоустройства был направлен ценовой запрос ряду предпринимателей. В отдельных случаях ценовые предложения направлены предпринимателям, чьи пункты приема древесины находятся территориально далеко от Владивостока — в Анучино. Что, естественно, уменьшало закупочную цену, так как увеличивало расходы на транспортировку. В результате стоимость возвратного материала составила 242 рубля за один кубический метр", — сообщила Алла Егорова.

Таким образом, компания "Федералстрой" срубила 6375 деревьев (согласно документам), что в пересчете составляет 3263 кубических метра и вернула бюджету города 790 тысяч рублей (по цене 242 рубля за кубометр(!).

"В целях анализа рынка контрольно-счетной палатой в ходе проверки направлены запросы предпринимателям, чьи пункты приема древесины находились территориально близко к месту строительства. В запросе мы указали породный состав деревьев. Отдельные предприниматели направили предложения, в которых выразили готовность приобрести древесину в качестве разносортного леса, отдельные направили предложения приобрести ясень и дуб.

Возвратные ресурсы, образовавшиеся в ходе рубки леса в районе бухты Лазурной могли быть востребованы в качестве делового леса. Минимальная стоимость возвратных лесоматериалов могла составить 2,5 тысячи рублей за кубический метр", — подчеркнула Алла Егорова.

Она отметила, что при условии применения проектировщиком работ единообразного подхода к оценке возвратной древесины как "лесоматериалов круглых" дополнительный доход бюджета мог составить более 15 млн рублей, как это было сделано, например, подрядчиком на соседнем, более мелком участке в районе улицы Курильская.

"Как подтвердила Приморская госэкспертиза, решение об использовании возвратного материала, его качественный состав — это предмет ответственности заказчика (управление дорог и благоустройства администрации Владивостока — прим. ред.) совместно с проектировщиком. Управление дорог и благоустройства как заказчик имело возможность предъявить требования в части определения проектировщиком качественного состава материалов с учетом выхода именно деловой древесины, но по какой-то причине оно этого не сделало. Отсутствие заинтересованности со стороны заказчика в получении максимально доходных возвратных материалов привело к тому, что проектировщиком возвратная древесина отнесена к дровам", — обратила внимание депутатов Алла Егорова.

Отметим, что 232 рубля за кубометр дров — это далеко не рыночная цена. В розницу для населения кубометр древесины отпускается по цене не ниже 1500 рублей, установленный администрацией Приморского края тариф на кубический метр дров составляет 875,9 рубля за колотые и 854,9 рублей за непиленную древесину. Что касается "делового кругляка", то его цена за кубометр в оптовой торговле составляет порядка 3-3,5 тысяч рублей.

Однако продажей ценного "круглого леса" по цене неслыханно дешевых топочных дров нарушения, выявленные КСП, не ограничились.

"ООО "Федералстрой", кроме того, фактически осуществлена вырубка на 350 единиц деревьев больше разрешенного количества, — указала руководитель аудиторской палаты. — Также на местах проведенных работ произрастали кранокнижные деревья. Проведенный осмотр, который проводился совместно с прокуратурой города, представителями управления охраны окружающей среды и управления дорог и благоустройства, показал, что 304 единицы дерева было занесено в Красную книгу. По информации управления Росприроднадзора ущерб от вырубки краснокнижных деревьев составил более 13 млн рублей".

Таким образом, судя по документам, подрядчик срубил огромный массив леса, "продал" его за бесценок, вернул вырученные деньги городу и, не исполнив контракт, получил еще 1,6 млн рублей за то, что срубил этот лес.

Алла Егорова подчеркнула, что управление дорог и благоустройства и "Федералстрой" перед заключением муниципального контракта располагали информацией о наличии на участках строительства растений, занесенных в Красную книгу и необходимости проведения соответствующих лесовосстановительных мероприятий. Это подтверждается тем, что в состав аукционной документации был включен отчет о подеревной съемке, в котором были отражены сведения о запрете на проведение трассы на территории памятников природы и необходимости пересадки деревьев.

К слову, в районе лесного массива у бухты Лазурная, где многодетным выдали землю, действительно расположен памятник природы регионального значения "Участок лесных культур кедра корейского". В 2015 году на территории этого памятника даже выдали участок одной из семей, а затем запретили на нем что-либо срубать или строить, потому что памятнику будет нанесен непоправимый ущерб. Однако, очевидно, подрядчика при проведении работ, а администрацию Владивостока при их приемке наличие охранной зоны не смутило. Дело в том, что итоги деятельности ООО "Федералстрой" по сносу леса на объекте принимали сразу два управления — дорог и благоустройства как заказчика и охраны окружающей среды как контролера исполнения порубочных билетов. Это произошло два года назад, ООО "Федералстрой" с тех пор освоил не одну сотню миллионов бюджетных средств, но тут пришли аудиторы КСП...



На вопрос депутатов, каковы итоги проверки и какие меры приняты, Егорова сообщила, что с этим пока негусто. Вместе с этим она сообщила, что Управление заметно отличается от всех остальных в мэрии своей закрытостью.

"Эта проверка была очень сложная в плане взаимопонимания. Управление дорог и благоустройства — единственное такое управление, с которым мы просто не находим общего языка в части выявленных нарушений", — подчеркнула Алла Егорова.



Присутствовавший на заседании комитета руководитель УДИБ Дмитрий Макаров (член команды и ставленник мэра Олега Гуменюка — прим. ред.) сообщил, что за краснокнижные деревья его управление не отвечает и рекомендовал обратиться в управление охраны окружающей среды. Он также сообщил, что по итогам проверки в адрес подрядчика написано претензионное письмо "и если ответа не последует, вопрос войдет в правовой круг и будут в судебном порядке взыскивать средства с исполнителя работ".

Депутат Думы Станислав Примаченко уточнил, что в официальном ответе УДИБ сказано, что письмо еще не направлено, а только "будет направлено" и напомнил, что в 2020 году истекает трехлетний срок давности, когда можно предъявлять претензии к подрядчику.

"Зеленому фонду Владивостока нанесен серьезный ущерб, но крайних мы найти не можем. Конечно, этому всему должна дать оценку прокуратура. Управление охраны окружающей среды выдает порубочные талоны, само их закрывает и, видя, что на этой территории произрастали краснокнижные деревья, мер никаких не принимает, потому что считает, что это не их полномочия. Управление дорог в свою очередь делает то же самое", — резюмировала Алла Егорова.

Председатель комитета Владимир Исаков отметил, что прокуратура поможет управлениям определить, кто должен был контролировать сохранность краснокнижных деревьев.

Таким образом, ООО "Федералстрой" получил бюджетные средства в размере 1,6 млн рублей фактически за снос зеленых насаждений, представляющих собой ценные породы деревьев, реализовал деловую древесину по цене дров неизвестной организации, которую выбрал заказчик (управление дорог и благоустройства) и вернул этому самому заказчику вырученные по его наводке средства. Плюс ко всему с участка исчезло 304 краснокнижных дерева, экологический ущерб от их уничтожения Росприроднадзор оценил более чем в 13 млн рублей.

ИА PrimaMedia направило запрос в администрацию Владивостока с вопросами, кто стал счастливым покупателем "золотых дров", по какой причине УДИБ и УООС "не увидели" нарушений два года назад при приемке работ и кем будет возмещен городу нанесенный многомиллионный ущерб.

Напомним, ООО "Федералстрой" и ООО "Автобан-ДВ" стали ключевыми исполнителями работ по масштабному и одновременно скандальному ремонту дорог во Владивостоке в 2019 году. "Федералстрой" заключил с УДИБ контрактов почти на 900 млн рублей. На долю "Автобан-ДВ" пришлось более 157 млн рублей.