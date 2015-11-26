Современный медицинский аппарат закуплен для медучреждения в рамках нацпроекта "Здравоохранение" (ФОТО)

Новый рентген-аппарат заработал в Анивской ЦРБ. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Новый цифровой рентгенографический аппарат "УнивеРС-Флюорограф-МТ" установили в Анивской центральной районной больнице. Его приобрели на средства областного бюджета в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Современный аппарат заменил прежний аналоговый рентген-комплекс с меньшими возможностями для проведения диагностики, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Как рассказал врач-рентгенолог ГБУ "Анивская ЦРБ" Владимир Монтвилишский, аппарат "УнивеРС-Флюорограф-МТ" предназначен для проведения всех видов флюорографических и рентгенографических исследований в цифровом формате. Он позволяет делать качественные снимки и фиксировать полученную информацию в общую базу данных с целью консультации врачей-рентгенологов в других медицинских организациях.

— Новый скриннинговый аппарат предназначен как для профилактических исследований органов грудной полости, так и для диагностических исследований других отделов организма – черепа, поясничного отдела позвоночника, коленных суставов, стоп. С его помощью можно делать снимки в вертикальной и горизонтальной проекциях. Кроме того, он довольно компактный и может быть смонтирован в сельских амбулаториях для полного рентгеновского обследования, — отметил Владимир Монтвелижский.

Врач добавил, что снятые аппаратом рентген-снимки автоматически попадают в информационную систему медицинских изображений ПАКС. Это дает возможность проконсультироваться со специалистами из других учреждений.

— Снимки, которые выполняются техникой, отправляются в единую архивную базу, после чего их могут посмотреть другие врачи, в том числе и из Москвы, например. Кстати, Сахалинская область – один их передовых регионов, имеющих возможность передавать снимки в информационную систему медицинских изображений ПАКС, — подчеркнул Владимир Монтвелижский.

По словам главного врача ГБУЗ "Анивская ЦРБ" Елены Горожанкиной, цифровой флюограф заменил старый аналоговый рентген-комплекс, который вышел из строя. Новое оборудование обеспечит охват профилактическими медосмотрами всех жителей района.



Главный врач ГБУЗ "Анивская ЦРБ" Елена Горожанкина. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Мы ждали этот аппарат, потому что прежний вышел из строя. Новый цифровой флюорограф поможет обеспечить полный охват населения обследованием. К тому же цифровые технологии, позволят нам передавать всю рентгеновскую информацию в ПАКС, для того чтобы мы могли проконсультироваться с другими специалистами в случае обнаруженных патологий, — сказала Елена Горожанкина.

Она также отметила, что в Анивской районной больнице активно обновляется медицинское оборудование. В этом году в медучреждение поступили функциональные кровати, лапароскопическая стойка, мойки для эндоскопов.

— До конца текущего года в больницу поступят стационарный и портативный ультразвуковые аппараты, гематологический анализатор, а также два эндоскопических аппарата — колоноскоп и гастроскоп. На следующий год у нас запланирован ремонт первого этажа в главном корпусе, — подытожила главный врач Анивской ЦРБ Елена Горожанкина.

Отметим, национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.