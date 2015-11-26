Ефим Звеняцкий: Год театра России Владивосток закроет в Москве

Художественный руководитель приморского драматического театра им. Максима Горького – о новых постановках и планах театра на 2020 год

Ефим Звеняцкий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Новый сезон Приморского краевого драматического театра им. Максима Горького стартовал 5 октября. Художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий рассказал ИА PrimaMedia о планах на сезон, гастролях и новых постановках, а также о том, почему в театре нет спектаклей современных драматургов.

— Ефим Самуилович, недавно труппа вернулась с гастролей, где побывали?

— Это были долгие прекрасные гастроли. Гастроли для театра – это чрезвычайно важно. У нас сначала была Армения, мы открыли для себя великую страну, привезли оттуда прекрасное настроение, грамоты и признание. И это безумно интересно, ведь театр впервые за 87 лет был так далеко. Затем мы побывали в Южной Корее, показывали спектакль "Иванов" (12+). Были в Хабаровске, ездили на фестиваль театров, где показывали спектакль "Анна Каренина" (16+).

Раньше мы столько гастролями не занимались. Мы как-то не очень на это отвлекались, но в этом году мы не только ездили в другие регионы, но и побывали во многих городах Приморского края благодаря "Губернаторской программе по работе театров в Приморском крае". Со спектаклем "Три грустных мужа и один веселый" (12+) съездили в Находку, в Партизанск, в поселок Врангель и в село Владимиро-Александровское. А в другой части края, в Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Кавалерово, Чугуевке и Ольге мы уже показывали постановку "Энергичные люди" (12+). Также впервые за 30 лет побывали в мотострелковых частях. В этом году мы с честью выполнили миссию гастролей и считаем, что она действительно крайне важна, ведь рассказать о театре и увидеть театр – это разные вещи.

— А что вы думаете о дальневосточном форуме СТД, который проходил во Владивостоке?

— Театральный форум – это очень серьезное событие, значительное. Не только общением, которое там происходит, не тем количеством грандиозных, любящих театр людей, но и тем мастер-классам, которые проходили. Меня очень радует тот факт, что везде такой чрезвычайно серьезный интерес к театральной жизни в целом.

— 5 октября стартовал 87-й сезон театра им. Максима Горького. Что вы подготовили для зрителей в новом сезоне?

— Мы подготовили несколько премьер, среди которых "Мастер и Маргарита" (18+) (М. Булгаков), "Семейная идиллия" (16+) (О. Данилов), "Гордость и Предубеждение" (12+) (Дж. Остин). Также ставит сейчас спектакль "Аленький цветочек" (0+) для детей и их родителей наш народный артист Александр Славский. Это будет спектакль классический, традиционный.

А еще ведется совместная работа московского театра "Современник" и театра им. Горького. Приедут декорации "Современника", режиссер Марина Брусникина будет ставить спектакль, а играть будут наши артисты. Затем к нам приедет труппа театра "Современник" играть в этих же декорациях и костюмах свой спектакль, который сейчас идет на сцене их театра. Ну а потом мы попробуем сделать некий микс – актеры театра им.Горького и "Современника". Сам спектакль мы покажем ко Дню Победы.

— Судя по новым фамилиям, у вас новый состав команды в театре. Можете рассказать об этих людях?

— Я собрал команду, с которой мы работали 30-40 лет назад — это артисты нашего театра и режиссеры, с которыми мы давно работаем, в том числе и Дмитрий Астрахан, которого вы знаете по "Леди на день" (12+). Он будет сейчас ставить спектакль "Семейная идиллия" по своему фильму "Желтый карлик" (16+).

Далее ставить актерскую военную песню приезжает Тамара Данцигер-Дельсаль. Это будет чем-то напоминать наш вечер песни, который по-прежнему востребован среди зрителей.

Также в этом сезоне в качестве режиссера будет работать наш народный артист Владимир Сергияков, мы сейчас с ним размышляем об одной военной пьесе, название которой на данный момент озвучить не могу.

Мы репетируем "Мастера и Маргариту", очень хочу выпустить эту постановку к Международному дню театра.

— "Мастер и Маргарита"— событие для любого театра.

— Вы знаете, мне сейчас действительно трудно говорить об этом. И я хотел быть сдержанным, потому что всё заканчивается одним вопросом: "А зачем это брали? Это злой рок, это не очень удачный фильм". Костяк спектакля, который мы сейчас делаем, это по-прежнему наши артисты, с которыми я работаю по 30-40 лет.

Сидящий рядом со мной художник по свету, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Сергей Скорнецкий придумал небывалый для нашего театра до сегодняшнего дня свет постановки. Пока говорить о спектакле очень тяжело, потому что мы сейчас в процессе, пока идут первые репетиции.

— В спектакле "Мастер и Маргарита" состав утвержден?

— Да, есть распределения. Александр Славский играет Понтия Пилата, Валентин Запорожец играет Мастера, Валерия Запорожец — Маргариту, Берлиоза играет заслуженный артист России Александр Запорожец, а Бездомного — Денис Неделько.

— Очень давно на сцене театра не было пьес современных авторов. В советские годы театр славился спектаклями о современности, а сегодня театр держится на плаву за счет двух последних спектаклей практически 100-летней давности. Почему?

— Я связываю это, в первую очередь, с тем, что мы не влюбились в современных авторов, а они — взаимно в нас.

Может быть, есть целый ряд драматургов, которые были бы украшением театра, но для меня по-прежнему остались из современных авторов Володин и Арбузов.

Вы можете ругать нас или относиться с юмором ко всему, но я как-то не открыл современных драматургов, которые бы доставили удовольствие зрителям нашего города.

Серьезный вопрос отсутствия драматургии, серьезный вопрос отсутствия драматургов в Приморском крае. У нас в Институте искусств только актерский факультет, который представляют педагоги и артисты театра и кино.

Я получаю очень много пьес современных авторов, но, к сожалению, не могу вам ответить положительно и порадовать вас наименованиями, которые бы украсили сцену.

— Последние спектакли, которые вы готовили, были в основном с молодыми актерами. Это смена поколений в театре?

— У нас нет разделения на новое и старшее поколение. Есть одно поколение, и оно называется Театр, в котором мы служим. Поэтому я бы осторожно относился к такой формулировке.

— Будут ли гастроли в 2019/2020 году? Если да, то, какие города планируете посетить?

— Да, уже 2 декабря этого года едем на большие гастроли в Москву, мы будем работать во МХАТе им. Максима Горького. Я решил, что год театра России Владивосток закроет в Москве. В мае будем в Петербурге, в июне в Калининграде. Вот такие грандиозные большие гастроли мы проведем в 2020 году.

Может быть, это связано с предстоящей реконструкцией, чтобы нам было хотя куда-то спрятаться на время и сохранить труппу театра.