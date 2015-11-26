Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В Пограничном районе Приморья ремонтируют дорогу Сибирцево–Жариково–Комиссарово. Фото: АО "Примавтодор"

Сотрудники Примавтодора ведут ремонт участков дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово в Пограничном районе.Будут заасфальтированы два участка дороги в районе села Жариково: с 67-го по 72-й и с 82-го по 84-й км. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"В настоящий момент практически завершены работы на отрезке 82-84 километры. На втором участке завершается устройство земполотна и водоотведения, приступаем к отсыпке нижнего слоя “дорожной одежды”", – добавили специалисты.

На состояние этого участка дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово жаловались местные жители.

"Как только пройдет сильный дождь, дорогу сразу перемывало, транспорт не ходил. Ремонт здесь очень нужен", – отметили жители села Жариково.

Также сотрудники "Пограничного" филиала Примавтодора завершают работы по муниципальным контрактам в Покровке, где был проведен ямочный ремонт на нескольких улицах и в поселке Пограничный. На следующей неделе дорожники приступят к устранению колейности на подъезде к Покровке со стороны дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница.

Напомним, что всего в этом году в рамках нацпроекта в Приморье отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Помимо дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, это участки дороги Раздольное–Хасан, Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт ведется на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации.