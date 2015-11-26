Пчеловод из Ханкайского района отчитался об освоении дальневосточного гектара

Расширяться Борис Бурый пока не планирует, хочет до конца освоить уже имеющийся у него надел

Пчеловодство. Фото: Александр Сафронов

По истечению трех лет с момента старта в Приморье программы "Дальневосточный гектар" получатели наделов подают декларации об их использовании. Всем тем, кто взял землю в начале реализации проекта, необходимо предоставить в уполномоченный орган документ с информацией об ее освоении. Одним из первых документ об использовании своего надела подал Борис Бурый. На своем гектаре в Ханкайском районе он разместил небольшую пасеку, где с единомышленниками занимается пчеловодством. С видом деятельности на "гектаре" мужчина определился сразу – этой отраслью сельского хозяйства он занимается уже много лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отмечают в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, декларацию необходимо представить в уполномоченный орган в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования. Уполномоченный орган – это администрация того района, с которой заключался договор или которая в настоящее время распоряжается земельным участком.

Декларация подается лично, по почте, либо в электронной форме документа с помощью ФИС "На Дальний Восток", а также через орган регистрации прав. В случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, декларация представляется организатором группы.

Одним из первых документ об использовании своего надела подал Борис Бурый. На своем гектаре в Ханкайском районе он разместил небольшую пасеку, где с единомышленниками занимается пчеловодством. С видом деятельности на "гектаре" мужчина определился сразу – этой отраслью сельского хозяйства он занимается уже много лет.

Расширяться Борис Бурый пока не планирует, хочет до конца освоить уже имеющийся у него надел. Условия на участке для этого, по его мнению, благоприятные.

Отметим, по информации, указанной гражданами при оформлении гектара в Приморье, более 25% участников программы решили использовать свой участок для сельскохозяйственной деятельности или ведения личного подсобного хозяйства: огородничества, овощеводства, садоводства, животноводства, выращивания сельскохозяйственных культур, хранения и переработки продукции.

Напомним, закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года в девяти субъектах ДФО, а 1 августа 2019 года к программе присоединились еще два региона – Республика Бурятия и Забайкальский край.

Оформить "дальневосточный гектар" можно бесплатно на сайте "НаДальнийВосток.РФ". Получить всю необходимую информацию все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморский край, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.