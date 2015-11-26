Похитители "ИнваЛета": на что напоролась мэрия Владивостока в бухте Ахлестышева

Враги и друзья проекта реабилитации инвалидов – в материале ИА PrimaMedia

Похитители "Инвалета". Фото: ИА PrimaMedia

"Машина" по очистке Владивостока от нестационарных торговых объектов и прочих самостроев, запущенная нынешним градоначальником Гуменюком, походя прошлась-похрустела по инвалидам-спинальникам, которые до недавнего времени воображали, что море, воздух и природа в Приморье — вообще для всех и для них, в частности, тоже. Конечно же, заслон из инвалидных колясок для мэрской "машины" — тьфу и как два пальца об асфальт (простите, как два пальца о бордюр — с асфальтом в городе как-то по-прежнему плохо). Но не рассказать об этом — нельзя. Вот ИА PrimaMedia и рассказывает.

Раненых не будет?

3 октября пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что МУП "Содержание городских территорий" приступило к демонтажу и вывозу объектов, ранее признанных мэрией незаконными, с побережья бухты Ахлестышева на острове Русском. Эта новость, конечно же, особого "хайпа" в прессе не сделала: все-таки городок "вольных" предпринимателей на Ахлестышева далеко не так известен, как "намоленное" звездами шоу-бизнеса и самим Путиным кафе "Штурвал" (оно, кстати, у мэрии – "на очереди", как многозначительно сообщили в той же пресс-службе).

Фото Безрукова и президента РФ на стенах кафе – это, безусловно, ценность по нынешним временам, оберег с иконостасом в одном, так сказать, флаконе. Зато на Ахлестышева три последних летних сезона действовал лагерь "ИнваЛето", который организовали общественная организация инвалидов-спинальников "Ковчег" и ее председатель, хорошо известный в крае Артем Моисеенко. Организовали, как оказалось, при прямой поддержке тех самых "незаконных" предпринимателей, которые теперь у мэрии – главные враги, ведь именно из-за них город "погряз в 90-х" и т.д. и т.п.

Есть, конечно, и альтернативные мнения насчет того, кто же у нас творит в столице ДФО черте что, но речь не об этом.



Олег Гуменюк. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

— Да, 3 октября там снесли кафе, которое бесплатно кормило инвалидов, помогало нам с вывозом мусора, с хознуждами, давало электричество. Даже трудоустраивали людей с ограниченными возможностями, — по телефону прокомментировал тогда ситуацию Моисеенко, пообещав на неделе подъехать поговорить (и подъехал, к слову, но об этом позже).



Артем Моисеенко. Фото: ИА PrimaMedia

Уже 4 октября, комментируя корр. ИА PrimaMedia рабочую поездку полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во Владивосток, депутат краевого Законодательного собрания Алексей Козицкий ("Справедливая Россия") обратил внимание прессы на тревожную ситуацию, которая складывается вокруг проекта "ИнваЛето", попавшего, по оценке политика, "под каток" борьбы мэрии с НТО.

"Идет "зачистка" микро и малого бизнеса (в городе – ред.). И под этот "административный каток" начали попадать уже все без разбора: мэрия разгромила лагерь для реабилитации инвалидов в бухте Ахлестышева на острове Русском. Вот это уже действительно, что называется, за гранью. Трудно понимать градоначальника, который сам не понимает, что делает", — высказался тогда депутат.



Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

В конце прошедшей недели лидер приморских "справедливороссов" сообщил, что намерен направить по поводу ситуации вокруг реабилитационного лагеря "ИнваЛето" депутатский запрос лично главе администрации Владивостока и городской Думе, предоставив редакции ИА PrimaMedia соответствующие письма.

А теперь пора побывать непосредственно на поле боя. Боя между мэрией, "дикими" предпринимателями и, получается, людьми с ограниченными возможностями.

"Прикрылись, с…, инвалидами"



Съемка 9 октября 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia

"Война ларькам, а мир — бордюрам" у мэрии идет хорошо. Районные административно-территориальные управления (АТУ) просто дерутся друг с другом за технику и рабочих МУП "Содержание городских территорий", чтобы побыстрее демонтировать и вывезти на склад временного хранения побольше объектов, признанных незаконными тем или иным путем.



Бухта Ахлестышева. Фото: ИА PrimaMedia

Лучше всего, естественно, воевать на острове Русском. Здесь свежий воздух, красивые природы. Как рассказали 9 октября корр. агентства представители Фрунзенского АТУ (пока на стреле автокрана повисал очередной домик), будто бы здесь, по берегу бухты Ахлестышева, пройдет веломаршрут, а на месте уничтожаемого лагеря будет построена велобаза – естественно, с кафе, торговлей и прочим бизнесом, но только уже "в законе", конечно.



Съемка 9 октября 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia

К слову, никакой более-менее полной информации о велосипедизации Русского горожанам мэрия почему-то не предоставляет. Единственное, что удалось обнаружить – заметка в "Приморской газете" от 7 сентября 2019 года, в которой рассказывается об эскизном проекте велодорожек на острове, разработанном архитектором Анастасией Дубининой и основателем движения "Сам себе велосипед" Антоном Савенко.



Съемка 9 октября 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia

Тем временем очередной домик погрузили-принайтовали. Представитель собственников имущества Дмитрий тем временем объясняет, почему же предприниматели раньше не легализировали свою деятельность на этой земле.

— Земля эта была же Российской Федерации всегда. А потом ее стали передавать сперва краю, чтобы затем передать городу. Мы обращались в это время в мэрию, но нам все это объясняли и говорили, что "не можем предоставить", потому что "данный участок не находится на балансе Владивостокского городского округа". Вот так все это и длилось. При Пушкареве и других, последующих, — говорит собеседник агентства.



Съемка 9 октября 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia

А вот через бухту, показывает Дмитрий, — лагерь серферов. У них, оказывается, дела идут куда лучше: в бытность свою мэром Виталий Веркеенко как-то помог им легализовать свою базу, и сегодня никто сносить ее не торопится.

— А вы действительно "Ковчегу" помогали? – спрашиваем.

— Помогали, да. 3 года они у нас лагерь проводили. Тут много чем нужно было помочь. Вот, например, здесь берег хоть и галечный, твердый, и на колясках можно ездить, но все равно устраивали дорожки из щитов, чтобы к воде нормально проехать. А у них есть специальная коляска, чтобы человек мог в воду спуститься. Понятно, что и с питанием наши предприниматели помогали, и много с чем еще. Специальное место под палатки у них было, — говорит Дмитрий.

Щиты на зиму складируют. Фото: ИА PrimaMedia Спасательная вышка. Фото: ИА PrimaMedia Съемка 9 октября 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в бухте Ахлестышева. Фото: ИА PrimaMedia Работает "Содержание городских территорий". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Такое вот, получается, "прикрытие". То есть три сезона местные "дикие" — как сегодня считает мэрия – предприниматели возились (именно так!) с инвалидами-спинальниками. Зачем? Можно, конечно, сказать, что "прикрывались".

А может, возились не "зачем", а "потому что".

Потому что люди. А у людей как-то принято помогать друг другу.

Артем Моисеенко, человек с ограниченными кем-то возможностями

Немного об Артеме Сергеевиче Моисеенко, председателе общественной организации инвалидов-спинальников "Ковчег" и движущей силе проекта "ИнваЛето" (и множества других проектов тоже).

Очевидно, что Артема Сергеевича власти как-то недолюбливают. Он действительно неудобный и резкий человек, буквально выгрызающий для своих "колясочников" все, что может сделать жизнь этих людей хоть немного лучше, полноценней. В общем, на пятой точке Моисеенко уже много лет не сидит, как бы парадоксально это ни звучало.

А вот если бы сидел, то, может быть, сидел бы где-нибудь в руководстве, допустим, краевого отделения Всероссийского общества инвалидов, расписывался бы за несколько миллионов рублей из краевого бюджета в год и горя бы не знал. Но "ИнваЛета" и много чего еще у инвалидов не было бы тогда точно, потому что эти истории – не про бюджет, а про людей. Тех, кому нужна помощь, и тех, кто помогает.

Артем рассказывает, что проект кочует по бухтам Русского острова с 2009 года – уже 10 лет, получается. Хотя мог бы и не рассказывать, об очередной смене в реабилитационном лагере регулярно пишут-снимают и краевые СМИ, и пресс-службы той же мэрии Владивостока и той же администрации края.

Объекты под снос. Фото: ИА PrimaMedia Вывеска кафе. Фото: ИА PrimaMedia "Каравелла". Фото: ИА PrimaMedia Объекты под снос. Фото: ИА PrimaMedia Пляж. Фото: ИА PrimaMedia Съемка 9 октября 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

— Выходил на Трутнева. На врио губернатора Тарасенко. На всех мэров, — это Моисеенко говорит уже о своем проекте по созданию стационарного круглогодичного центра реабилитации инвалидов на острове. – На Ахлестышева было бы лучше всего. Много места – если, кстати, мэрия затеяла там какой-то велотрек строить, то все там поместимся легко. Есть озеро естественное с морской проточной водой (озеро Ахлестышева – ред.). Рядом остановка транспорта. Инвесторов мы привлечем, был бы выделен участок земли.

Проект "ИнваЛето" действительно много где продвигался, информация о нем есть и на сайте приморской "Энергии участия" (правда, выбор фото для его страницы граничит, по мнению редакции, с безумием), и даже на сайте Фонда президентских грантов (написано, что поддержки в 2018 году не получил). Суммы везде, что характерно, запрашиваются весьма скромные.

По словам Моисеенко, толком понять, чья же там, на побережье бухты Ахлестышева земля, он до сих пор не может. Российской Федерации, Минобороны, ДВФУ, края, города? Не понятно. Не исключено, впрочем, что неудобного общественника просто водили и, возможно, продолжают водить за нос. А "чья земля" — уже давно "кто надо с кем надо порешал", осталось только "зачистить" да и начать "заходить". Такое, повторимся, предположение.

Как бы то ни было, очередной момент истины у Артема – уже, возможно, на этой неделе: помощники Олега Гуменюка обещали наконец-то организовать встречу с градоначальником. Моисеенко, по его же словам, на нее крепко надеется, мол, новый мэр – "прекрасный человек и выход из ситуации какой-нибудь найдется".

Так найдется выход? Или же получится, что места для людей с ограниченными возможностями на "зачищаемом" острове мэрией, оказывается, не предусмотрено.

То есть лозунг дня у нас сегодня такой: "Больше в крае туристических мекк, а в тех мекках — никаких, понимаешь, калек. То есть я хотел сказать – простите, бога ради! – людей с ограниченными возможностями".

Напомним, что в Приморском крае действует совместный проект Приморского отделения Союза журналистов России, ИА PrimaMedia, регионального отделения партии "Справедливая Россия" и его председателя, депутата Законодательного собрания ПК Алексея Козицкого. Цель проекта — создание эффективного механизма общественного и депутатского контроля ситуации с качеством жизни и социальной инфраструктурой в муниципалитетах, районах и городских округах Приморского края.