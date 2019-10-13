Атмосфера скорости и риска: финальный чемпионат России по спидвею прошел во Владивостоке

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Атмосфера скорости и риска: финальный чемпионат России по спидвею прошел во Владивостоке

Финал чемпионата России по экстремальной дисциплине мотоциклетного спорта прошел в субботу, 12 октября, на стадионе "Авангард" во Владивостоке. Местная команда "Восток" встретилась с командой "Мега-Лада" из Тольятти, сообщает ИА PrimaMedia.

Зрелищная гонка лидеров, завершающая сезон по всей стране, собрала полный стадион зрителей – около 6 тысяч человек. 15 заездов держали в напряжении на протяжении двух часов. Не обошлось без падений и выезда скорой помощи на трек, но новые воздушные подушки смягчали падения гонщиков.

Команда "Восток" взяла преимущество с самого первого заезда и подтвердила ожидания болельщиков – со счетом 63:28 приморцы разгромили "Мега-Ладу". Подтвердили звание Чемпиона России Сергей Логачев, Виталий Котляр, Артем Лагута, Марк Карион, Анджей Лебедев, Павел Лагута, Григорий Лагута и их бессменный тренер Игорь Столяров.

"Второй год подряд наша команда стала чемпионом. Это наша пятая юбилейная победа на Чемпионате России, над 17-ти кратными чемпионами. Воспитанники славной эпохи Зиганшига, Заплешного, Нестерова – тех, кого уже нет с нами, и тех, кто завоевывал победу в 80-х – это Столяров, Потехин, Харченко под руководством Виктора Михайловича Успенского, сегодня еще раз доказали, что “Восток” – сильнейшая команда России" – поздравил участников, организаторов и болельщиков финала командного чемпионата губернатор Приморья и вручил победителям мотогонки заслуженную награду.

Олег Кожемяко также напомнил, что в следующем году на стадионе начнется масштабная реконструкция, по завершению которой, в 2021 году, он станет современным и многофункциональным спортивным комплексом, где можно будет проводить соревнования по спидвею международного уровня.

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