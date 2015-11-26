ХК "Адмирал" сыграет на выезде с "Барысом"

До этого команды встречались уже 20 раз

ХК "Адмирал". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

ХК "Адмирал" в заключительном выездном матче сыграет в Нур-Султане с "Барысом". Начало встречи 14 октября в 23.30 по владивостокскому времени. До этого команды встречались уже 20 раз. "Барыс" 10 раз сумел взять максимум очков. "Адмирал" одержал девять побед в основное время, и одну в овертайме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ХК "Адмирал".

Старт чемпионата обещал стать для "Барыса" тяжелым. Команду Андрея Скабелки покинули многие лидеры-иностранцы из прошлого сезона, обеспечившие "Барысу" высокое место по итогам регулярки, и белорусскому специалисту во многом предстояло начинать всё заново. Казахстанская команда привычно активно поработала на североамериканском рынке, но не было никаких гарантий, что новички будут так же эффективны, как покинувшие клуб Петерссон, Кормье, Фрэттин, Боченски.

В целом "Барыс" неплохо справился со стартовыми трудностями. Было несколько слабых матчей с дальневосточными командами – 6 игр, 3 поражения, два из которых от "Адмирала", но, завершив дальневосточной вояж во Владивостоке поражением 0:3, нурсултановцы пошли в гору! Из следующих девяти матчей победы были одержаны в восьми! Это позволило нашему сопернику забраться на третье место "Востока", а по потерянным очкам "Барыс" и вовсе второй с отставанием в два балла от лидирующего "Ак Барса". Примечательно, что все 15 матчей казахстанцы завершили в основное время. При этом, несмотря на высокое место в таблице, оставляет желать лучшего результативность подопечных Скабелки. Во многом это связано со слабой игрой некоторых ключевых форвардов "Барыса", и Адам Хелука, например, уже отправлен на мороз.

Лишь в одном из 15 матчей "Барыс" забросил больше трех шайб, переиграв "Северсталь" – 5:1. В пяти матчах заброшено по 3 шайбы, в шести – по 2, в одном – 1. В двух матчах голов не случилось вовсе. На Востоке меньше "барсов" забивают только "Амур", "Сибирь" и "Трактор".

Зато в обороне у нашего соперника все в полном ажуре. "Барыс" на сегодняшний день пропускает меньше всех в Лиге – 22 шайбы. Лишь в шести матчах голкиперы вынимали из ворот больше одной шайбы за матч, в четырех из них были поражения. Три встречи были сыграны на ноль.

Коэффициент надежности у Хенрика Карлссона – 1.01, Эдварда Паскуале – 1.56. Лучший бомбардир команды Роман Старченко – 11 (5+6) очков, лучший снайпер Корбэн Найт – 6 шайб. Больше пяти очков за результативность в своем активе имеют шесть человек. Помимо Старченко и Найта это Ииро Пакаринен, Эрик Тангрэйди, Никита Михайлис, у которого еще и лучший показатель полезности – "+7", а также защитник Дарен Диц.

Удачней всего наш соперник действует в третьем периоде – 9 побед, 4 ничьи, 2 поражения, при разнице шайб 13-6. Во второй двадцатиминутке "барсы" действуют чуть хуже – 6 побед, 5 ничьих, 4 поражения, шайбы 14-11. В стартовом отрезке подопечные Скабелки действуют осторожно, присматриваясь к противникам – 3 победы, 9 ничьих, 3 поражения, шайбы 6-5.

По игре в большинстве казахстанцы вторые в Лиге с процентом реализации 25.9. Пятнадцать шайб забросил "Барыс" в большинстве, а всего, напомним, 33. С меньшинством также все в порядке – 89.6% нейтрализации, 5 пропущенных шайб – 4 место в Лиге.