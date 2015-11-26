Юлия Шкробот: Владивосток отличается даже системой ливневой канализации

Представитель мэрии – о недобросовестных строителях и горожанах, а также ремонте ливнёвок

Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru

К подрядчику на улице Борисенко пока возникли только мелкие замечания, и масштабный ремонт ливневой канализации там должен завершиться к 11 ноября. Об этом, а также особенностях Владивостока и приёмах против воров раcсказала в интервью ИА PrimaMedia начальник отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства мэрии Юлия Шкробот.

— Юлия Викторовна, сейчас масштабный ремонт проходит на различных участках Владивостока. На слуху, конечно, Борисенко, где меняют ливневую канализацию. Но давайте начнем с общего вопроса – как устроена в городе система ливневой канализации? И, самое главное, насколько она изношена?

— Во Владивостоке – около 300 км сетей, и расположены они централизованно, с привязкой к водным объектам. Это Уссурийский залив, Амурский залив, река Объяснения, Первая речка, Вторая речка и так далее.

На сегодняшний день сеть находится не в очень хорошем состоянии, потому что до 2010 года сеть ливневой канализации практически не эксплуатировали. В 2011-ом при администрации города Владивостока была создана программа по восстановлению ливневой канализации, и только тогда началось обследование, прочистка, промывка, содержание сетей ливневой канализации и выявление её состояния. И на сегодняшний день уже можно сказать, что, хоть программа и длится 8-9 лет, всё равно ещё не все сети исследованы в полном объеме, 300 км – это очень большой объем.

Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 5

— По какому принципу выбираете, где нужно ремонтировать ливнёвки?

— У нас есть муниципальное бюджетное учреждение, которое занимается текущим содержанием системы ливневой канализации, прочисткой и промывкой – МБУ "Содержание городских территорий". И мы, по факту прочистки и промывки, видим: этот коллектор скоро не выдержит. Поэтому включаем его в план ремонта.

Бывает, конечно, и так, что обходимся текущим ремонтом: заменили один колодец, и ливневой коллектор заработал. Но бывает и по-другому, когда не один колодец надо менять, а километражи трубопроводов: как сейчас на улице Борисенко.

Также, естественно, обращаем внимание на просьбы граждан, требования прокуратуры, обращения депутатов думы Владивостока и Законодательного собрания края. По факту всех выявленных причин формируется план, и он потом претворяется в жизнь на следующий год или немного позже.

— А тревожные сигналы от горожан учитываете?

— Конечно. Нам сообщали о необходимости ремонта и на Фадеева, и на Борисенко. Также много говорилось про улицу Володарского, и там уже сделан капитальный ремонт ливневой канализации, в 2017 году. Не успели переложить только один участок, потому что рядом шла стройка здания, а теперь решается вопрос, как его доделать в этом или следующем году. То есть это всё – планомерная работа.

— Используете как-то опыт других российских городов?

— Город Владивосток своеобразен даже в том, что касается системы ливневой канализации. Мы были не раз в командировках по России, и на учебу ездили – в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Иркутск. В основном сетями ливневой канализации в Российской Федерации занимается "Водоканал" — учитывая, что в большинстве городов это предприятие занимается водоснабжением и водоотведением, то заодно и ливневой канализацией. Но, к сожалению, во Владивостоке "Водоканал" не обслуживает сеть ливневой канализации, после 2010 года она перешла в городскую собственность.

Глава Владивостока Олег Гуменюк очень внимательно относится к сетям ливневой канализации. Ведь, как известно, нельзя восстановить дорогу без бордюрного камня и восстановления сетей. И камень, и асфальт, и сети – это всё должно делаться в комплексе. Ливневая канализация на сегодняшний день – одно из приоритетных направлений.

Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 6

— На скольких участках планируете сделать ливнёвку в этом году?

— 45 объектов было запланировано на этот год. 40 уже готовы, и сейчас ведутся работы на пяти объектах. И один объект у нас – это дождеприемная камера на Давыдова,3: она находится пока в разработке. Очень большая – 30 кв. метров. Мы заказали для неё плиты перекрытия в другом городе, их привезут уже скоро, в середине октября. Мы вскроем земляное полотно, перекроем эту дождеприёмную камеру, и в том районе ездить будет уже гораздо легче.

На Снеговой восстанавливаем сеть ливневой канализации открытого типа. Она там уже была: мы, к своему удивлению нашли очень старую, чуть ли не дореволюционную систему, каналы которой уходили в Первую речку. Они оказались засыпанными.

— Какие коррективы вносит в работу специалистов особенный владивостокский рельеф?

— Прежде всего, при ежегодном планировании работ в весенне-осенний период мероприятий по текущему содержанию системы ливневой канализации занимаемся очисткой всех систем, которые находятся в низменных точках. Это улицы Спортивная и Пограничная, развязка на Фирсова, Некрасовский путепровод. Но, к сожалению, у нас есть такая проблема как мусор, который граждане выкидывают из машин просто на улицу. Также листва накапливается в дождеприемнике и не дает воде уходить. То есть трубы могут быть чистыми, но дождеприемные камеры, которые принимают эту воду, заблокированы.

Специалисты всё вскрывают и чистят. Сейчас как раз, когда уже листва уже опала, будут убирать ее и мусор, чтобы привести систему ливневой канализации в порядок.

Второй момент – ремонтные работы. Обычно мы их планируем, но бывают, конечно, и аварийные ситуации. Тогда сразу ограждаем участок блоками, чтобы никто не провалился. Потом раскапываем, обследуем и ремонтируем.

Систему ливневой канализации чистят от засоров. Фото: vlc.ru Систему ливневой канализации чистят от засоров. Фото: vlc.ru Систему ливневой канализации чистят от засоров. Фото: vlc.ru Систему ливневой канализации чистят от засоров. Фото: vlc.ru Систему ливневой канализации чистят от засоров. Фото: vlc.ru Систему ливневой канализации чистят от засоров. Фото: vlc.ru 1 / 6

— 5 октября стартовал долгожданный ремонт ливневки на Борисенко. Что там делают и поможет ли это избежать подтоплений?

— Коллектор оказался замусорен, забит бетоном после строителей, и поэтому проходимость практически отсутствует. Мы перекрыли дорогу от улицы Спортивной до Ручейной по Борисенко и приступили к перекладке коллектора. Он идет в две стороны: от моста в правую сторону – тысячная труба, а в левую – шестисотая труба.

Что касается того, будет ли ливнёвка справляться: при обильных дождях, которые у нас бывают, происходит наполнение – как в ванне. То есть сначала наполняется, потом спускается. Когда идут пиковые поступления воды, самое главное, чтобы она быстро уходила. На Борисенко мы постараемся, чтобы в пиковые осадки вода быстро-быстро уходила и не было застоя воды.

Второй момент. Вода с Борисенко уходит в речку Объяснения. На сегодняшний день эта река стоит с напором: ее уровень в последние годы поднялся на 4-5 метров, поэтому происходит затопление Фадеева, Воропаева, Спортивной. То есть надо еще и чистить русло реки. И строители не должны сливать свой бетон с машин в ливневку. Получается целый ряд комплексных мероприятий.

Все жители этого города и юридические лица должны понимать: хотите, чтобы во Владивостоке не было затоплений – относитесь с уважением к тому, что делается.

— Заставляете ли подрядчиков переделывать, если видите брак или просто ошибку?

— Обязательно. Приведу примеры по адресам: Борисенко, 35 и Нестерова, 5. Подрядчик занимался восстановлением дождеприёмных камер на этих участках, но объекты до сих пор не приняты. Администрацию города не устраивает качество асфальтобетонного покрытия, которым они перекрыли данные участки. Во время тайфуна асфальт там смыло. Подрядчик попытался там что-то залатать, но на самом деле это позор. Поэтому подрядчик будет переделывать, засыпать щебнем, проливать битумом, восстанавливать асфальт – так, чтобы было добротно и красиво.



Ремонт ливневок и замена люков во Владивостоке. Фото: vlc.ru

— На Борисенко ремонт ливнёвки идет по графику?

— Да. И до 11 ноября, как было заявлено, планируем успеть. А так подрядчик ответственный, работает быстро и качественно. У нас к нему были только мелкие замечания.

— Хочу спросить еще про люки. Можете сказать, сколько их пропадает на улицах города? В день или в неделю.

— Такую статистику мы не ведем. Но могу сказать, что за девять месяцев 2019 года город Владивосток побил все рекорды. Если в 2017 – 2018 годах мы ежегодно меняли 120 – 150 люков после краж, то в этом году уже – 345. И это – не предел. Очередной поток снятия всех люков и решеток начался осенью. Недавно воры поснимали люки на Бородинской, потом – на Дальзаводе, и эта серия краж по городу продолжается.

В связи с этим вопрос. Снимают целыми улицами, и это ведь не просто ситуация, когда человек пришел, снял люк, взял подмышку и пошел. Скорее всего, подгоняют машину и туда это всё складывают. Неужели, когда снимают люки по всей улице, ни один человек не видит?! Можно ведь позвонить в полицию и сказать номер машины, чтобы найти похитителей.

Администрация города тоже реагирует. Было принято решение и вместо чугунных устанавливаем решетки из полимерных материалов. Их пока не воруют.