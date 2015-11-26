Берегись, автомобиль: люки на центральной улице Владивостока огородили арматурой

Из-за ремонтных работ более 50 люков на Океанском проспекте огородили металлическими палками и сигнальными лентами
Общество 14:09
Из-за ремонтных работ более 50-ти люков на Океанском проспекте огородили металлическими палками и сигнальными лентами. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

На одной из главных улиц Владивостока, Океанском проспекте, ведутся дорожные работы. Накануне там положили новый асфальт, а теперь принялись за переустановку люков: из-за этого их огородили не только сигнальными лентами и предупреждающими знаками, но и арматурой, сообщает ИА PrimaMedia.

На участке пути от площади Борцов за власть советов до Покровского парка ремонтируют дорогу. Чтобы автомобилисты не наезжали на люки, вокруг которых сейчас застывает бетон, дорожники решили не ограничиваться традиционными предупреждающими знаками, а оградили люки ещё и кусками арматуры. Лавируя между бетонными кольцами, сваленными во время ремонта прямо на тротуаре, корр. ИА PrimaMedia насчитал более 50 люков "с сюрпризом".

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Вынужденные объезжать препятствия автомобилисты создают пробку на участке пути, который и в обычное время почти всегда "стоит". Торчащая из асфальта арматура заставляет ехать еще медленнее и осторожнее, потому что поцарапать машину или оставить на дороге колесо не хочется никому.

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Тэги: ремонтные работы капитальный ремонт, капремонт люки

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