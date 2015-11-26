Площадка объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов

МТС открыла Центр 5G. Фото: предоставлено пресс-службой Группы МТС

МТС открыла на территории инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ площадку для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Участники получат экспертную поддержку МТС и партнеров проекта, авторы лучших решений – гранты на развитие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МТС.

Подать заявку на работу в Центре 5G МТС может любая компания, разрабатывающая решения на базе сети пятого поколения. Отбор участников производит команда экспертов MTS StartUp Hub. На первом этапе тестировать решения в Центре 5G будет девять стартапов, выбранных из порядка 100 полученных заявок, в том числе, две зарубежных компании из Нидерландов и Великобритании.

Участники Центра 5G получат менторскую и техническую поддержку со стороны МТС, а также доступ к облачной инфраструктуре Cloud MTS (18+). Курировать работу Центра будет MTS StartUp Hub, по мере необходимости привлекая экспертов и бизнес-заказчиков из различных подразделений МТС, в том числе из технического и ИТ-блоков, Центра искусственного интеллекта, Центра Big Data и других.

В феврале планируется организовать Demo Day (18+), по результатам которого МТС готова выделить денежные гранты до 4,5 млн рублей успешным командам на дальнейшую разработку представленных кейсов. Впоследствии возможно развитие сотрудничества участников Центра 5G с компанией МТС: запуск пилотных проектов с подразделениями МТС и их масштабирование через контракт с компанией, стратегическое партнерство с МТС, получение инвестиций от корпоративного венчурного фонда или приобретение стартапа МТС.

Технологическими партнерами инновационной площадки выступили компания Nokia, установившая комплексное 5G решение Nokia AirScale в Центре 5G МТС, а также Sony, Samsung и Qualcomm предоставившие 5G-смартфоны для тестирования.

"Сеть нового поколения станет драйвером для технологического развития России. Она открывает широкое поле для создания и внедрения инноваций, которые в обозримом будущем будут органично вплетены во многие сферы повседневной жизни. Скорость развития технологий с каждым новым поколением связи растет, поэтому важно, чтобы к моменту запуска сети 5G были протестированы основные сценарии использования сети нового поколения для повышения качества жизни людей. МТС уже организовала пилотные зоны 5G в Москве и Кронштадте и успешно протестировала первые решения Smart City – умный транспорт. Открытие Центра 5G МТС – следующий шаг на этом пути. На базе центра протестировать свои решения смогут как молодые разработчики инновационных решений, так и опытные команды, используя инфраструктуру МТС и наших партнеров – ведущих международных технологических компаний", — отметил президент МТС Алексей Корня.

MTS StartUp Hub — инновационная площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств в ключевых инновационных центрах мира.