Вице-губернатор объяснил, почему Приморье не готово к прямым выборам мэров

Комитет по региональной политике одобрил снятие с рассмотрения законопроекта Олега Кожемяко о всенародном избрании градоначальников

Антон Волошко. Фото: Пресс-служба АПК

Законопроект губернатора Приморья Олега Кожемяко о возможности избрания глав городов и районов на прямых выборах снимается с дальнейшего рассмотрения. Вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко на заседании комитета Заксобрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству объяснил, что это связано с проводимой в регионе реформе местного самоуправления. Комитет одобрил предложение администрации, сообщает ИА PrimaMedia.

"Сейчас в крае идет работа сразу в нескольких муниципалитетах по преобразованию в муниципальные округа. В связи с этим следующим шагом будут мероприятия выборного характера. И возникает необходимость формирования представительных органов, назначение глав выборными представительными органами. Естественно это не может не повлечь за собой значительные финансовые затраты из бюджета. Об этом же в своих отзывах на законопроект говорят главы подавляющего большинства муниципалитетов края. Мы не можем не принимать во внимание мнение уважаемых глав. Кроме того, надо понимать, что в целом позиция внутриполитического блока и Олега Николаевича (Кожемяко – ред.) в том, что вопрос требует доработки в связи с вводом нового вида муниципального образования", — объяснил Антон Волошко, представляя инициативу.

Единственным депутатом, у которого возникли вопросы по этому поводу стал член фракции КПРФ Артем Самсонов, также выступавший ранее с инициативой о возврате прямых выборов глав. Однако тогда депутаты предпочли вариант, предложенный Олегом Кожемяко. Парламентарий напомнил, что законопроект губернатора предполагал вариативность для муниципалитетов: или он избирается на муниципальных выборах, или представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. С этим предлагалось определиться самому муниципалитету и прописать соответствующий порядок в устав.

Начальник правового управления Заксобрания Ирина Володина считает, что нужно сохранить те правила, что действуют сейчас, чтобы не вносить путаницу и сумятицу, "Когда реформу проведем, тогда можно будет говорить о том, чтобы менять устав", — сказала Володина.

Дальнейшего обсуждения не последовало, и комитет поддержал предложение снять законопроект Олега Кожемяко с рассмотрения. Окончательное решение по судьбе инициативы – за Законодательным собранием.

Как писало ИА PrimaMedia, против возврата жителям права самим избирать градоначальников высказались письменно 26 из 34-х глав муниципалитетов (подробнее их мнения в публикации "Обещанных губернатором Приморья прямых выборов мэров не будет"), все они – назначенцы.

Законопроект Олега Кожемяко о прямых выборах мэров стал одной из его первых его предвыборных инициатив. В октябре 2018 года Кожемяко внес на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий возврат прямых выборов глав в городские округа и муниципальные районы. Губернатор предложил дать выбор муниципалитетам самим определять способ избрания главы: или он избирается на муниципальных выборах, или представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Законодательное собрание Приморья приняло законопроект в первом чтении 28 ноября 2018 года. Второе и третье чтения, по словам спикера парламента Александра Ролика, депутаты перенесли на первый квартал 2019 года. Председатель Заксобрания пояснял, что парламент направил инициативу для обсуждения в муниципалитеты и ждет обратную связь.