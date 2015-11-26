Обещанных губернатором Приморья прямых выборов мэров не будет

Администрация края отзывает законопроект, ссылаясь на резко негативное отношение к всенародным выборам со стороны назначенных глав

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Предвыборную инициативу Олега Кожемяко о возможности проведения всенародных выборов глав муниципальный районов и городских округов в Приморском крае, прошедшую первое чтение, снимают с рассмотрения. С таким письмом в адрес парламента края обратился вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко. Мотивом для отзыва законопроекта стало проводимое в крае преобразование территорий в муниципальные округа, а также резко негативное отношение к идее прямых выборов со стороны назначенных через думы глав муниципалитетов. "Против" высказались письменно 26 из 34-х глав муниципалитетов. ИА PrimaMedia приводит их аргументы за то, чтобы не давать избирателям право делать выбор самим, а также мнение экспертов по поводу сложившейся ситуации.

С заявлением в поддержку прямых выборов глав муниципалитетов в Приморье Олег Кожемяко выступил осенью прошлого года, после назначения врио губернатора края.

"Выборы всегда должны быть, население должно выбирать человека и в городе, и в крае. Почему, если в крае они [выборы] есть, то в муниципалитетах их нет? Пускай народ сам определяется и сам несет ответственность за свой выбор",

— так сказал Кожемяко на встрече с главными редакторами СМИ в начале октября 2018 года. Впоследствии он неоднократно повторял эту мысль, а также выступал за прямые выборы главы Владивостока, в частности.

В октябре 2018 года Кожемяко внес на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий возврат прямых выборов глав в городские округа и муниципальные районы. Губернатор предложил дать выбор муниципалитетам самим определять способ избрания главы: или он избирается на муниципальных выборах, или представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Законодательное собрание Приморья (ЗС ПК) приняло законопроект в первом чтении 28 ноября 2018 года. Второе и третье чтения, по словам спикера парламента Александра Ролика, депутаты перенесли на первый квартал 2019 года. Председатель Заксобрания пояснял, что парламент направил инициативу для обсуждения в муниципалитеты и ждет обратную связь.

Все обозначенные сроки давно уже вышли, а законопроект так и оставался подвешенным. Но к сегодняшнему дню ситуация прояснилась.

На рассмотрение комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству поступило письмо за подписью ответственного за внутриполитический блок вице-губернатора Антона Волошко об отзыве этого законопроекта. Заместитель Олега Кожемяко ссылается на несколько обстоятельств.

Во-первых, недавно перечень муниципалитетов был дополнен таким видом, как муниципальный округ. И в настоящее время на территории Приморья проводятся мероприятия по объединению поселений некоторых муниципальных районов и наделению вновь образованных муниципальных образований статусом муниципальных округов.

"В этой связи возникает необходимость формирования значительного количества органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, в том числе глав, т.е. увеличение числа избирательных кампаний, что потребует дополнительных финансовых затрат из краевого бюджета", — аргументирует Антон Волошко.

А, во-вторых, как говорится в письме, "главы городских округов и муниципальных районов Приморского края выразили негативное отношение на законопроект в отзывах, направленных в адрес губернатора".

Назначенные главы против прямых выборов

В общей сложности, отрицательные отзывы на законопроект о возможности вернуть право гражданам самим выбирать глав представили главы 26 муниципальных районов и городских округов из 34-х. Интересно, что все эти главы – назначенцы, и ни один из них не прошел горнило прямых выборов. Не оказалось среди отзывов позиции главы Владивостока, а также еще ряда руководителей. Остальные градоначальники во многом повторяли друг друга, у некоторых формулировки вообще не отличались.

Глава Анучинского района Сергей Понуровский, назначенный главой в 2016 году, считает, что конкурсный отбор комиссии позволяет определить уровень компетенции, деловые, моральные качества кандидатов в главы. Также, по мнению Понуровского, такая модель минимизирует риски возникновения противостояния представительного органа района и главы, а также исключает финансовые затраты.

Как нельзя кстати здесь вспомнить ситуацию в Находке, когда переход к конкурсной системе отбора позволил местным группировкам через думу "отставить" муниципального тяжеловеса Олега Колядина, к слову, согласованного тогда губернатором кандидата, 11 лет возглавлявшего этот портовый город и обеспечивавшего в нем баланс и порядок. На его место был назначен Андрей Горелов, который, впрочем, также стал заложником/участником интриг и противостояний местных группировок, которые продолжались несколько лет. Но впоследствии и он был вынужден покинуть пост по требованию губернатора….

Владимир Пивень, врио главы Арсеньевского ГО, где, к слову, дума так и не смогла назначить главу, и весь конкурс обернулся большим скандалом, выступает за сохранение единого подхода и переживает, что с возвратом прямых выборов возможны проблемы практикоприменения.

Глава Большого Камня Александр Андрюхин, назначенный на должность думой в 2018 году только после встречи депутатов с врио губернатора Андреем Тарасенко, уверен: "выборы – процедура дорогостоящая". Также он убежден, что при назначении глав депутатами есть плюс в увеличении явки на выборах депутатов. Каким образом это взаимосвязано, назначенец не уточняет, но настаивает на том, что возврат всенародных выборов глав нецелесообразен.

Назначенный главой Находки Борис Гладких, сменивший на посту со скандалом ушедшего, а до того также назначенного думой Андрея Горелова, ответил коротко и без лирики: "не поддерживаю".

Глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон, которого назначили руководить цементной столицей Приморья в 2016 году, еще при Владимире Миклушевском, объяснил, что, по его мнению, "конкурсная комиссия, состоящая из депутатов и представителей исполнительной власти края, более объективно выбирает на должность главы человека, учитывая его характеристики и деловые качества". В его отзыве также делается упор на финансовую составляющую.

Назначенный по конкурсу в 2016 году главой ЗАТО Фокино Александр Баранов дал достаточно развернутый отрицательный отзыв. По его заверению, ныне существующая практика зарекомендовала себя. Баранов считает, что назначение главы через комиссию и депутатов "способствует повышению стабильности муниципального управления, формированию резерва управленческих кадров муниципального уровня, исключению предпосылок политических конфликтов".

Вероятно, глава не знаком ни с опытом Арсеньева, ни с текущим опытом Владивостока или Хасанского района, который жил без главы почти два года по причине политических конфликтов, а сейчас продолжает находиться в таком режиме с уже назначенным главой.

"Во-вторых, — пишет глава Фокино, — существующая модель предполагает повышенные требования к кандидатам на должность главы муниципального образования и обусловлена необходимостью профессионального управления территорией. При использовании других конструкций, главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, может стать любой совершеннолетний гражданин при отсутствии судимости (в случае избрания на муниципальных выборах). Безусловно, такие требования являются недостаточными для управления публично-правовым образованием".

Ставший недавно через конкурс главой Дальнегорска Александр Теребилов (сменивший на посту избранного на прямых выборах Игоря Сахуту) тоже упирает на экономию бюджетных средств, а также отмечает, что при нынешнем способе определения главы "есть возможность тесного взаимодействия представительного органа и кандидата на должность главы для выработки эффективных решений".

Глава Дальнереченского района Виктор Дернов, зашедший на пост в 2018 году, отвечает коротко: "оставить в действующей редакции". Без аргументов.

Ныне ответчик по иску губернатора о нарушении коррупционного законодательства глава Кавалеровского района Сергей Гавриков тоже считает необходимым отклонить инициативу о возможности возврата прямых выборов, потому что это "позволит избежать затрат, необходимых для организации работы избирательных комиссий, подготовки и проведения "прямых" выборов".

Глава Кировского района Игорь Вотяков посчитал, что проведение прямых выборов потребуется из бюджета 2 млн рублей, в связи с чем также высказался о целесообразности не менять закон.

Глава Красноармейского района Наталья Пантелеева за остальными повторяет про экономию средств при проведении конкурса, необходимость единого подхода, требования к кандидатам по образованию и опыту.

Глава Лазовского района Юрий Мосальский по результатам рассмотрения губернатору сообщает следующее: учитывая, что проведение выборов главы района требует затрат, то администрация предлагает оставить статью в действующей редакции.

Глава Михайловского района Владимир Архипов тоже пишет о затратах на выборы. А также, по мнению Архипова, "избрание главы района представительным органом предполагает возможность контроля деятельности главы Думой и привлечению его к ответственности, что способствует эффективному решению вопросов местного значения".

Назначенный в феврале 2019 года главой Надеждинского района Рустям Абушаев ответил кратко: считаю нецелесообразным, т.к. повлечет дополнительные расходы. К слову, его назначение проходило не гладко: почти половина депутатского корпуса просто покинула заседание. Избрание Абушева обеспечили 8 из 15 депутатов думы района.

Глава Октябрьского района Александр Камленок: "выражаем несогласие с принятием законопроекта".

Глава Ольгинского района Сергей Басок сообщает, что на проведение выборов потребуется 1 млн рублей. "Поскольку наш район высокодотационный, затраты на проведение муниципальных выборов главы станут дополнительной нагрузкой", — пишет он.

Глава Партизанского ГО Олег Бондарев тоже акцентирует на финансовых сложностях города, поэтому возврат жителям их права выбирать главу нецелесообразен. Этот глава сразу посчитал, что ему придется изыскать средства из тех, что идут на соцнужды.

И.о. главы Партизанского района Лев Хамхоев считает, что муниципальные выборы – это одна из проблемных точек для муниципальных образований.

Выбирают, по его мнению, не те избиратели: "затраты высокие, явка низкая, в итоге право выбора принадлежит ангажированному меньшинству".

Также, как отмечает г-н Хамхоев, "при выборах обостряется политическая ситуация в районе, он раскалывается по лагерям кандидатов, включаются грязные технологии". Зато избрание главы депутатами "сохраняет политическую стабильность, открывает возможности для повышения эффективности органов МСУ".

Глава Пограничного района Олег Александров, которого депутаты в мае этого года согласовали со скрипом, написал, что администрация района не поддерживает инициативу в связи со значительными финансовыми затратами на проведение прямых выборов.

Глава Пожарского района Сергей Филатов ответил тоже коротко: "не поддерживаю".

Глава Уссурийского ГО Евгений Корж, назначенный сити-менеджером при Владимире Миклушевском и сейчас претендующий на переназначение, считает изменение нецелесообразным и поддерживает модель избрания главы через конкурс и думу. Он, как и ряд его коллег, в качестве аргументов приводит наличие требований к кандидатам, фильтр через конкурсную комиссию, а также экономию бюджетных средств.

Глава Хасанского района Иван Степанов, несмотря на то, что именно этой территории пришлось переживать бремя политической нестабильности из-за срыва конкурсов думой, повторяет за своими коллегами аргументы против прямых выборов: финансовые расходы, "главой сможет стать любой гражданин РФ".

Глава Чугуевского района Роман Деменев: "нецелесообразно, потребует расходов".

Глава Шкотовского района Виктор Михайлов пишет, что поддерживает инициативу губернатора о предоставлении альтернативы жителям по избранию глав муниципальных образований на местах посредством процедуры прямых выборов. В то же время сложившаяся практика у него вопросов не вызывает, поэтому предлагает оставить закон без изменений.

Глава Яковлевского района Николай Вязовик будто подсмотрел у главы Михайловского района (или наоборот): "действующий порядок избрания главы района представительным органом предполагает возможность контроля деятельности главы думой и привлечению его к ответственности, что способствует эффективному решению вопросов местного значения".

Глава Артема Александр Авдеев: "не поддерживаю".

"Неактуально и нецелесообразно"

Ссылаясь на ч. 6 ст.15 закона "О законодательной деятельности в Приморском крае", вице-губернатор просит рассмотреть вопрос о снятии с рассмотрения законопроекта. В указанной статье закона говорится, что ответственный комитет вносит предложение о снятии с дальнейшего рассмотрения в случае, если, по мнению ответственного комитета, "подготовка проекта закона Приморского края к рассмотрению Законодательным собранием во втором чтении нецелесообразна, либо проект закона утратил свою актуальность".

Отзывы представительных органов, а также опросы общественного мнения не прилагаются.

Политические эксперты реакцию глав и решение об отзыве законопроекта встретили недоумением, ведь еще год назад политологи, общественность и представители муниципалитетов приветствовали инициативу Олега Кожемяко.

По его мнению, непонятно, почему побоялись вернуть возможность проводить выборы. Эксперт считает, что есть риски, однако через прямые выборы наоборот можно купировать недовольство населения в ряде муниципалитетов.

"Край по большому счету, имеет влияние на все муниципальные думы, и вопрос возвращения прямых выборов можно было обсуждать, как сейчас обсуждается реформа административно-территориального устройства. Опять-таки, если в некоторых городах выборы можно было вернуть, то это носило бы точечный характер", — говорит Наливайко. — Во-вторых, можно привести к власти более эффективных и ресурсных глав, потому что тезис о назначении эффективных людей через конкурсную комиссию достаточно слаб. Все примеры последних лет показали, что муниципальная вертикаль 3-го и 4-го уровней практически себя изжила. Люди приходят слабые, нет сильного муниципального костяка, как лет 10 назад".

В качестве примера эксперт приводит Владивосток и Хасанский район: "Особенно Владивосток, где есть деньги, есть возможности, но компетенций главы не хватает, чтобы выстроить работу в муниципалитете, более того, упоминаются факты кумовства".

Эксперт не исключает, что решение о "заморозке" законопроекта могло исходить от федерального центра, который в 2014 году запустил реформу по отмене выборности глав. Не в пользу этой версии говорит опыт соседних регионов, где прямые выборы глав административных центров сохраняются, а в некоторых дальневосточных регионах – например, в Бурятии – возвращаются.

В любом случае, отзыв законопроекта наносит репетиционный удар по губернатору, а оппозиция, в частности, КПРФ получает повод для критики, поскольку изначально повестка возврата прямых выборов принадлежала им, а край ее перехватил, добавляет эксперт.

Политолог Сергей Гребенюк считает, что механизм отзыва законопроекта выбран таким образом, чтобы большую часть негатива канализировать на глав муниципальных образований, якобы не поддерживавших либеральную инициативу губернатора. Однако этот сценарий, по его мнению, инициирован администрацией края.

"Фактически тем самым, внутриполитический блок признает, что не может обеспечить проведение муниципальных кампаний в условиях роста протестных настроений, — уверен политолог. — Поэтому краевая власть заинтересована в сохранении нынешней системы и избрании глав по конкурсам. Инициатива Кожемяко, с которой он входил в избирательную кампанию, сейчас, когда он стал губернатором, превратилась в одну из угроз, которая могла бы дестабилизировать политическую обстановку в крае. Не удивительно, что сейчас есть попытки не дать хода этой идее".

Аргументы, которые приводят главы, эксперт называет спорными.

Политический консультант, экс-вице-губернатор по внутренней политике Приморья Александр Шемелев отчасти согласен с идеей отказаться от прямых выборов глав ввиду очевидного кризиса муниципального управления – во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Хасанском районе и других территориях. По его мнению, оправданы более жесткие методы диалога с муниципалами, которых, вероятно, решил придерживаться Олег Кожемяко.

Заседание профильного комитета, на котором ожидается рассмотрение обращения об отзыве законопроекта, запланировано на 14 октября.

Ольга Кишаковская