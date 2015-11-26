Пятая победа подряд: "Адмирал" обыграл "Барыс" в овертайме

Единственная шайба в дополнительное время прервала победную серию казахстанского клуба

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Встреча хоккейных клубов "Барыс" и "Адмирал" на льду "Барыс-Арены" в Астане закончилась победой гостей из Владивостока. "Адмирал" прервал серию побед казахстанского клуба, сообщает ИА PrimaMedia.

Единственную победную шайбу в матче "Адмирал" – "Барыс" забил нападающий приморского хоккейного клуба Маркус Юнг. Сыграв вничью три тайма, команды получили дополнительное время, и на его 24-ой секунде игрок "Адмирала" прервал серию казахстанского клуба из четырёх беспроигрышных матчей. Для "Адмирала" это историческая победа: клуб впервые выигрывает в пяти играх подряд. "Адмирал" и "Барыс" уже трижды встречались в этом хоккейном сезоне, и все три победы достались дальневосточным хоккеистам.

"Адмирал" с 22-мя очками вышел на пятое место в таблице Восточной конференции. У "Барыса" 23 очка, он находится на втором месте, сохраняя лидирующую позицию.