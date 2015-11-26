Объем инвестиций в Сахалинскую область в 2018 году превысил 220 млрд рублей

Как отметил глава сахалинского Минэкономразвития, по этому показателю островной регион является лидером в ДФО (ФОТО)

Глава сахалинского Минэкономразвития на пленарном заседании представил общественниками проект "Стратегии Сахалинской области 2035". Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

В Сахалинской области общий объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 224 млрд рублей. По этому показателю островной регион занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский на пленарном заседании региональной общественной палаты, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

— В 2018 году на Сахалине объем инвестиций в основной капитал по всем видам экономической деятельности составил 224 млрд рублей – один из самых высоких показателей в ДФО. Для сравнения, это в 1,5 раза больше, чем у наших ближайших соседей — Приморского и Хабаровского краев. Мы полагаем, что к 2024 году островной регион значительно укрепит позиции в конкуренции за привлечение инвестиций и станет приоритетной территорией на Дальнем Востоке, — подчеркнул Алексей Успенский.

Глава сахалинского Минэкономразвития на пленарном заседании представил общественниками проект "Стратегии Сахалинской области 2035". В ходе своего выступления он отметил, что от привлечения инвестиций напрямую зависит развитие экономики региона.

— Мы уделяем особое внимание привлечению инвестиций, которые напрямую влияют на развитие экономики – увеличение производственных мощностей, эффективность производства, создание новых рабочих мест, повышение налогооблагаемой базы. Это формирует для Сахалинской области устойчивую экономическую базу, которая обеспечивает высокий уровень жизни населения в финансовом плане, — заявил Алексей Успенский.

Он добавил, что высокая инвестиционная активность наблюдается в Сахалинской области на протяжении ряда лет. Большую роль в этом играет выгодное географическое положение островного региона и объем добываемых полезных ископаемых.



Глава сахалинского Минэкономразвития на пленарном заседании представил общественниками проект "Стратегии Сахалинской области 2035". Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Выгодное географическое положение Сахалина и Курильских островов, их близость к емким рынкам стран АТР, наличие крупных запасов биологических и сырьевых природных ресурсов позволяет из года в год привлекать в экономику нашей области все больший объем инвестиций, — сказал Алексей Успенский.