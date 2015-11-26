Полоса препятствий: в центре Владивостока несколько дней приходится проезжать "змейкой"

Вместе с предупреждающими треугольниками и сигнальными лентами бдительность водителей повышают куски арматуры и деревянные палки

Автомобилисты ещё никогда не ездили по Океанскому проспекту так внимательно. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

На одной из главных улиц Владивостока, Океанском проспекте, ведутся дорожные работы. Накануне там положили новый асфальт, а теперь принялись за переустановку люков: из-за этого их огородили не только сигнальными лентами и предупреждающими знаками, но и арматурой, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 15 октября, дорога на Океанском проспекте всё ещё больше похожа на полосу препятствий или трассу для слалома: десятки канализационных люков расположены в нескольких метрах друг от друга, и практически каждый их них обнесён арматурой. Это сделано для того, чтобы водители не наезжали на люки, вокруг которых сохнет бетон, нанесённый во время ремонта дорожного полотна. Почему нельзя было ограничиться сигнальными лентами и предупреждающими оранжевыми треугольниками – вопрос открытый. Но арматура своё дело сделала: водители теперь действительно ездят предельно аккуратно, затрудняя движение на участке пути, который и так всё время стоит.

Отметим, что при температурном режиме от +1°С до +19°С схватывание бетона происходит за три — пять часов. Для полного затвердевания материала требуется приблизительно 28 дней, причем самая удачная температура для работ с бетоном – 15-20 градусов выше нуля.