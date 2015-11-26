Строительство новой ТЭЦ необходимо Артему во многих отношениях – Александр Авдеев

Глава Артема назвал все плюсы реализации инвестиционного проекта компании "РусГидро" на территории городского округа

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Фото: ИА PrimaMedia

Договор, подписанный руководством компании "РусГидро" с администрацией Приморского края и администрацией Артемовского городского округа в рамках ВЭФ-2019, должен иметь большое значение для социально-экономического развития Артема. В первую очередь речь идет о строительстве новой ТЭЦ в Суражевке. Обо всех плюсах реализации данного инвестиционного проекта рассказал глава Артемовского городского округа Александр Авдеев в беседе с корр. ИА PrimaMedia.

— У нас в Приморье в последнее время стало модным говорить о минусах реализации того или иного крупного инвестиционного проекта. В основном противники проекта говорят об экологической опасности. Но возьмем для примера поселок Артемовский, где построили ТЭЦ еще в 1938 году. Ни о каких нынешних технологиях тогда, разумеется, не знали и знать не могли, и там нет каких-то мощных очистных сооружений. Однако говорить о какой-то экологической опасности не приходится, хотя золоотвалы там, конечно же, просматриваются. Но есть ведь и зримые плюсы для поселка: стабильные рабочие места, горячая вода, которая подается в квартиры (а в самом Артеме нет централизованной системы подачи горячей воды в дома, применяются титаны либо бойлеры). При реализации инвестпроекта строительства новой ТЭЦ плюсов, без сомнения, больше, — отметил Александр Авдеев.

Во-первых, появятся новые рабочие места. В период строительства (3 года) их число будет доходить до 2,5 тысяч человек, для эксплуатации станции понадобится более 600 специалистов только на самом предприятии.

Работа найдется не только для жителей Суражевки, но и для поселков Заводской, Артемоский и Силинский.

— Еще один плюс, связанный с тепличным хозяйством в Суражевке. Одна из проблем, которая "убила" это тепличное хозяйство – это дорогие теплоносители. Теплицы все еще должны "РусГидро" под 200 млн рублей. Для новой ТЭЦ потребуется вода для охлаждения агрегатов. В результате появится горячая вода, так называемая "обратка", которую можно будет бесплатно направлять на нужды теплицы. Вопрос об этом уже рассматривается, — сказал Александр Авдеев.

Внедрение на станции самых современных технологий гарантирует, что нарушений экологических норм при ее эксплуатации не будет. Еще одна гарантия – государственный, ведомственный и общественный контроль над деятельностью ТЭЦ.

— Это строительство принесет выгоду в целом и всему Артемовскому городскому округу. Во-первых, в бюджет города пойдут дополнительные налоги. Что повлечет дополнительное строительство дорог, развитие городской инфраструктуры, благоустройство дворов, строительство детских площадок и многое другое. Во-вторых, возрастет инвестиционная привлекательность Артема, поскольку расширятся возможности подключения объектов к электроэнергии (сейчас с этим наблюдаются большие трудности). Да и сама энергия станет дешевле хотя бы на линиях, находящихся на территории округа, — подчеркнул Александр Авдеев.