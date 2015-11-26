Экстремальный случай с пенсионерками на ж/д путях всполошил сеть

Безобидная инициатива может послужить наказанием для женщин
Это интересно 11:24
Безобидная инициатива может послужить наказанием для женщин. Фото: pixabay.com

Машинисту грузового поезда пришлось применить экстренное торможение, чтобы не сбить двух находящихся на железнодорожных путях женщин. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по ДФО.

В дежурную часть линейного пункта транспортной полиции на станции Спасск-Дальний поступило сообщение о том, что машинист применил экстренную остановку, которая составила около десяти минут.

Инцидент произошел из-за двух пенсионерок 80 и 66 лет, которые решили покормить бездомных собак на противоположной стороне грузового парка станции. Они пытались перейти восемь железнодорожных путей в неустановленном для этого месте.

Такая безобидная инициатива может послужить наказанием для женщин. Максимальная санкция статьи предполагает наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

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Тэги: пенсионеры машиностроительная продукция

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