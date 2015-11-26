Депутат Заксобрания Приморья встал на защиту летнего лагеря инвалидов на острове Русском

Угроза проекту "Инвалето" - индикатор истинного отношения мэра Владивостока к социальной политике губернатора края, уверен Алексей Козицкий

"Зачистка" побережья бухты Ахлестышева на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат законодательного собрания Приморского края от партии "Справедливая Россия" Алексей Козицкий направил депутатский запрос главе Владивостока Олегу Гуменюку по поводу острой ситуации, сложившейся вокруг уникального социального проекта "Инвалето". "Справедливоросс" предлагает мэру столицы ДФО не игнорировать интересы людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в крае их около 7 тысяч) и выделить участок на побережье острова Русского под реабилитационный летний лагерь. Об угрозе того, что проекту "Инвалето" может не оказаться места на "зачищаемых" сегодня мэрией островных территориях города, Алексей Козицкий также предупредил председателя Думы Владивостока Андрея Брика, сообщает ИА PrimaMedia (копии соответствующих писем имеются у редакции).

Напомним, что в начале октября этого года МУП "Содержание городских территорий" начало демонтаж и вывоз объектов туристической инфраструктуры, ранее признанных мэрией самостоем, с побережья бухты Ахлестышева на острове Русском. Под удар "зачистки" Владивостока от нестационарных торговых объектов попала и инфраструктура, созданная предпринимателями для летнего лагеря "Инвалето", который Общественная организация инвалидов "Ковчег" проводила на побережье бухты последние 3 года.

"В настоящее время в Приморском крае проживает более 125 тысяч инвалидов, из них почти 7000 человек имеют серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата. В подавляющем большинстве эти люди не имеют финансовых возможностей для летнего отдыха на морском побережье края, — напоминает Олегу Гуменюку в своем депутатском обращении Алексей Козицкий. — "Инвалето" — единственный в крае проект, дающий маломобильным приморцам такую возможность. За время существования проекта сотни инвалидов-спинальников смогли бесплатно провести время на морском побережье острова Русский, принять участие в реабилитационных мероприятиях в комфортной для маломобильных людей среде".

"Справедливоросс" обращает внимание градоначальника на то, что безвозмездный отдых и реабилитация инвалидов в рамках "Инвалета" стали возможными во многом благодаря тому, что предприниматели, помимо обустройства доступной для маломобильных граждан среды, оказывали лагерю и другую поддержку – помогали с питанием, в хозяйственных нуждах и т.п.

"Сегодня же объекты предпринимательской деятельности на побережье бухты Ахлестышева признаны администрацией города самовольными постройками, активно ведется их демонтаж и вывоз с территории.

Таким образом, проведение летнего лагеря "Инвалето" на острове Русском в 2020-м и последующие годы становится невозможным",

— констатирует депутат краевого Заксобрания.

Решение в сложившейся ситуации Алексей Козицкий видит в социально ответственной позиции лично главы Владивостока и выделении для проекта "Инвалето" администрацией города постоянного участка на побережье острова Русский. Такая поддержка со стороны мэрии широко известного за пределами края социально значимого проекта, уверен политик, позволит инициаторам привлекать спонсоров, социально ответственный бизнес, получать грантовую поддержку (в частности, Фонда президентских грантов), а также будет способствовать развитию туристического потенциала Владивостока и решению остросоциальных проблем в регионе.

В обращении на имя председателя Думы города Владивостока Андрея Брика Алексей Козицкий предлагает муниципальному представительному органу поддержать проект "Инвалето" соответствующими рекомендациями администрации города (руководитель которой был назначен на должность именно депутатами гордумы). Выработка этих рекомендаций, считает краевой депутат, может вестись на площадках профильного комитета гордумы или же специально созданной рабочей группы.

Напомним, что в Приморском крае действует совместный проект Приморского отделения Союза журналистов России, ИА PrimaMedia, регионального отделения партии "Справедливая Россия" и его председателя, депутата Законодательного собрания ПК Алексея Козицкого. Цель проекта — создание эффективного механизма общественного и депутатского контроля ситуации с качеством жизни и социальной инфраструктурой в муниципалитетах, районах и городских округах Приморского края.